El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el próximo domingo a la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, que se disputará en Nueva York. Además de presenciar el encuentro desde las tribunas, tendrá un rol protagónico en la ceremonia de premiación: entregará el trofeo al capitán del equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La presencia del mandatario fue confirmada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien destacó la importancia del evento para el país organizador. "Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos", sostuvo.

La participación de Trump en la premiación ya había sido anticipada semanas atrás por Infantino, quien explicó que ambos compartirán la entrega de la Copa del Mundo. De esta manera, la FIFA romperá con el protocolo que había mantenido en las últimas ediciones del torneo, donde era únicamente el presidente de la entidad quien entregaba el trofeo.

"Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", había señalado Infantino en una entrevista con Fox & Friends.

La decisión llega después de la controversia que generó la participación de Trump en la premiación del último Mundial de Clubes. En aquella oportunidad, el mandatario entregó el trofeo al capitán del Chelsea, Reece James, pero permaneció sobre el escenario durante los festejos del plantel inglés, una situación que generó repercusiones a nivel internacional.

Milei seguirá la final desde Olivos

Mientras Trump estará presente en el estadio, el presidente argentino Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina. El mandatario aseguró que mantendrá la misma rutina que durante todo el Mundial y verá el partido desde la Quinta de Olivos.

"Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día", afirmó en una entrevista con Radio El Observador, al explicar que no quiere romper la cábala que, según dijo, acompañó el recorrido del equipo de Lionel Scaloni hasta la final.