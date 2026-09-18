El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que se encuentra ante una decisión sobre el futuro de la guerra con Irán y dejó abierta la posibilidad de reanudar operaciones militares a gran escala.

“¿Quiero entrar y aniquilarlos o no? Es una decisión importante. Conmigo, cualquier cosa puede pasar”, afirmó Trump durante una entrevista con el medio estadounidense Axios, en referencia al régimen iraní.

Sus declaraciones se conocieron mientras Washington analiza los próximos pasos del conflicto y antes de una reunión prevista para el martes con líderes de seis países del Golfo, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Una decisión todavía abierta

Trump no confirmó si ordenará una nueva ofensiva ni cuándo podría tomar una determinación. El mandatario señaló que quiere conocer la posición de sus aliados regionales antes de definir los próximos pasos.

“Quiero saber en qué punto se encuentran y cómo están. Los hemos protegido mucho”, expresó.

La reunión prevista con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin y Omán, además de otros representantes regionales, podría ser relevante para la definición de la estrategia estadounidense, según la información citada por Axios.

Trump tampoco precisó si la decisión se produciría antes o después de las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas en Estados Unidos para el 3 de noviembre.

El conflicto y el escenario militar

El presidente estadounidense sostuvo en reiteradas oportunidades que la guerra podría terminar próximamente. Sin embargo, funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales describen el conflicto como una situación estancada entre la guerra abierta y la ausencia de un acuerdo.

A comienzos de agosto, Trump había postergado la reanudación de operaciones de combate a gran escala después de que Arabia Saudita y Catar expresaran preocupación por posibles represalias iraníes contra instalaciones petroleras y de gas de la región.

Desde entonces, Estados Unidos mantuvo una estrategia que incluyó nuevas sanciones económicas, el bloqueo naval de puertos iraníes y operaciones destinadas a reabrir el estrecho de Ormuz y aumentar el tránsito de petróleo hacia los mercados internacionales, según la información difundida por MDZ a partir de reportes de Axios.

Trump también habló de un posible acuerdo

En declaraciones posteriores a Fox News, Trump afirmó que Irán busca alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, aunque sostuvo que, a su entender, Teherán todavía no estaría preparado para concretarlo.

El mandatario señaló que las alternativas serían alcanzar un acuerdo que considere favorable para Washington o continuar sin un pacto. También afirmó que las operaciones estadounidenses habían afectado la capacidad iraní de avanzar hacia la obtención de un arma nuclear, una afirmación que forma parte de la posición expresada por su gobierno.

Mientras tanto, la situación en torno al estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los puntos centrales del conflicto por su importancia para el transporte energético internacional.

La próxima reunión con los líderes del Golfo y la evolución de las negociaciones serán factores relevantes para determinar cuál será la siguiente etapa de la política estadounidense hacia Irán.