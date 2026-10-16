El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, evalúa utilizar la GBU-43/B, conocida como la "madre de todas las bombas", en una eventual nueva ofensiva militar contra Irán. Se trata de uno de los explosivos convencionales más potentes del arsenal estadounidense, con un peso cercano a las 10 toneladas y una capacidad destructiva que puede extenderse sobre una superficie equivalente a nueve manzanas. La posibilidad forma parte de los planes que analiza el Pentágono, aunque todavía no existe una orden confirmada para emplear esta arma.

Según informaron, a partir de declaraciones de funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación militar, los posibles ataques estarían dirigidos contra instalaciones energéticas y objetivos vinculados al programa nuclear iraní. La alternativa surge en medio del estancamiento de las negociaciones diplomáticas y las tensiones entre Washington y Teherán.

La eventual utilización del explosivo dependerá de una decisión de Trump, quien analiza distintos escenarios militares en medio del conflicto iniciado en febrero de 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Cómo funciona la "madre de todas las bombas" y cuál es su poder

La GBU-43/B, conocida internacionalmente como MOAB, pesa aproximadamente 9.800 kilogramos y contiene unas 8,5 toneladas de material explosivo de alta potencia. Su principal característica es que detona en el aire, generando una onda expansiva capaz de provocar daños sobre una extensa superficie.

A diferencia de las bombas diseñadas para penetrar estructuras subterráneas, la MOAB está preparada para destruir objetivos en superficie, instalaciones expuestas y determinadas redes de túneles.

Sin embargo, especialistas militares advierten que su capacidad podría resultar insuficiente frente a complejos nucleares construidos a gran profundidad y protegidos por capas de roca y hormigón reforzado.

Uno de los posibles objetivos analizados sería el complejo conocido como Monte Pickaxe, donde Estados Unidos e Israel sospechan que Irán mantiene instalaciones relacionadas con su programa nuclear.

Cuándo se utilizó por última vez la bomba

La GBU-43/B fue utilizada por primera vez en combate el 13 de abril de 2017, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump.

En aquella oportunidad, las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron el explosivo sobre una red de túneles y posiciones del Estado Islámico en Afganistán.

El ataque se desarrolló en la provincia de Nangarhar y, según los reportes difundidos posteriormente, provocó la muerte de más de 90 integrantes de la organización terrorista.

Desde entonces, no se ha confirmado otro uso de esta bomba en operaciones militares.

La tensión entre Estados Unidos e Irán

La posibilidad de recurrir a este armamento aparece en un momento delicado para las relaciones entre Washington y Teherán. Desde el inicio de la ofensiva militar en febrero, los intentos de alcanzar un acuerdo diplomático no lograron poner fin al conflicto.

Estados Unidos e Israel sostienen que sus operaciones buscan impedir que Irán desarrolle armas nucleares, mientras que el Gobierno iraní rechaza esas acusaciones y asegura que su programa tiene fines pacíficos.

En paralelo, la administración Trump enfrenta presiones internas por el impacto económico del conflicto y la proximidad de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

Por el momento, el posible uso de la "madre de todas las bombas" continúa siendo una alternativa bajo evaluación militar. Su eventual lanzamiento representaría una nueva escalada del enfrentamiento, con riesgos para la población civil y consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional.