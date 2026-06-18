Trump firmó un acuerdo con Irán para frenar la guerra en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles un memorándum de entendimiento con Irán destinado a detener la escalada bélica en Medio Oriente y abrir una nueva etapa de negociaciones diplomáticas. El acuerdo, compuesto por 14 puntos, ya entró en vigencia y establece un plazo de 60 días para avanzar hacia un tratado de paz definitivo.

La firma se realizó en el Palacio de Versalles, en Francia, luego de la cumbre del G7. Trump rubricó el documento durante una cena junto al presidente francés, Emmanuel Macron, mientras que su par iraní, Masoud Pezeshkian, lo hizo de manera remota desde una ubicación que no fue revelada.

El entendimiento es considerado uno de los movimientos geopolíticos más relevantes de los últimos meses debido a su impacto directo sobre la estabilidad regional y la economía global. Entre sus principales objetivos figuran el cese inmediato de las hostilidades, la normalización de la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz y la reapertura del diálogo sobre el programa nuclear iraní.

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que Irán garantizará de forma inmediata el tránsito seguro de embarcaciones comerciales entre el golfo Pérsico y el mar de Omán. En paralelo, Estados Unidos comenzará a levantar el bloqueo naval que mantenía sobre terminales portuarias iraníes.

Además, ambas partes acordaron desarrollar tareas técnicas para restablecer plenamente la circulación marítima. Entre ellas se destaca un proceso de desminado que deberá completarse en un plazo máximo de 30 días.

El estrecho de Ormuz se convirtió en la pieza clave del pacto. Antes del inicio del conflicto, por esa vía transitaba cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo. Su interrupción había provocado fuertes incrementos en los precios internacionales de la energía y preocupación en los mercados.

Durante los próximos 60 días, Teherán se comprometió a garantizar la libre circulación comercial y a iniciar conversaciones con Omán y otros países del Golfo Pérsico. El objetivo será diseñar un nuevo esquema de cooperación y asistencia marítima que permita prevenir futuras crisis en una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

Aunque el acuerdo genera expectativas de distensión, analistas internacionales mantienen cautela respecto de su implementación y del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por las partes y sus aliados en la región.

Los 14 puntos del pacto Estados Unidos - Irán