El tercer juego de las Finales de la NBA quedó marcado no solo por la acción deportiva, sino también por la presencia de Donald Trump en el Madison Square Garden. El mandatario asistió al encuentro entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos en presenciar una Final de la NBA desde las tribunas.

La visita obligó a desplegar un operativo de seguridad extraordinario coordinado entre el Servicio Secreto, la Policía de Nueva York y distintas agencias federales. Desde varias horas antes del partido se establecieron perímetros de seguridad alrededor del estadio, se restringió la circulación peatonal y vehicular en varias cuadras de Manhattan y se implementaron controles similares a los de los aeropuertos para todos los asistentes.

Las medidas impactaron directamente en los aficionados. Los organizadores suspendieron las tradicionales fiestas y pantallas gigantes que suelen instalarse en los alrededores del estadio para que miles de hinchas sigan el partido desde el exterior. Además, los espectadores debieron ingresar con varias horas de anticipación y someterse a estrictos controles de seguridad.

La llegada de Trump también provocó reacciones dentro del estadio. Cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes durante la interpretación del himno estadounidense, una parte importante del público respondió con abucheos, mientras otros asistentes acompañaron con aplausos y cánticos patrióticos. El episodio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche.

El mandatario asistió al encuentro como invitado de James Dolan, propietario de los Knicks y viejo conocido del presidente estadounidense. Desde un palco especial siguió el partido acompañado por miembros de su entorno y funcionarios de su administración.

La expectativa por el encuentro era enorme, ya que los Knicks disputaban un partido de Finales en su estadio por primera vez desde 1999. Sin embargo, la presencia presidencial terminó agregando un componente político y de seguridad que alteró la rutina habitual de uno de los eventos deportivos más importantes del año en Estados Unidos.

Finalmente, en el plano deportivo, la noche no terminó de la mejor manera para el conjunto neoyorquino. Los Spurs se impusieron por 115 a 111 y descontaron en la serie, aunque el foco de atención quedó repartido entre el espectáculo deportivo y el enorme operativo que acompañó la visita presidencial.