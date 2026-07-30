El gobierno de Donald Trump avanza en una negociación con Uruguay para que el país sudamericano reciba a ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos, en el marco de la política migratoria impulsada por la Casa Blanca. Las conversaciones son encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y llevan varios meses en marcha.

De acuerdo con la información publicada por The New York Times, funcionarios estadounidenses y uruguayos mantienen contactos para concretar un acuerdo que permita trasladar a cubanos expulsados de Estados Unidos hacia territorio uruguayo. La propuesta forma parte de la estrategia de Washington para encontrar nuevos destinos para los migrantes que no permanecen en suelo estadounidense.

Según trascendió, Uruguay aceptó participar en las negociaciones por dos motivos principales: la necesidad de incorporar trabajadores migrantes para distintos sectores de su economía y el interés de fortalecer la relación bilateral con la administración Trump. Un alto funcionario uruguayo aseguró que ambos factores influyeron en la decisión de abrir el diálogo.

El rol de Marco Rubio

Las gestiones son lideradas por el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y uno de los principales impulsores de la política de presión sobre el régimen de La Habana.

En los últimos meses, Estados Unidos endureció las sanciones económicas contra Cuba y reforzó las deportaciones de ciudadanos de la isla. Rubio advirtió recientemente que Washington observa con preocupación la posibilidad de una nueva ola migratoria desde el país caribeño debido a su crisis política y económica.

Cómo sería el acuerdo

Uno de los puntos que analizan ambos gobiernos es la posibilidad de que los cubanos deportados tengan familiares viviendo en Uruguay, lo que facilitaría su integración. Además, el gobierno uruguayo trabaja en mecanismos para regularizar la situación migratoria de ciudadanos cubanos, permitiéndoles acceder al mercado laboral y a servicios sociales.

Si bien las negociaciones aún no concluyeron, el acuerdo aparece como una alternativa para la administración Trump en su búsqueda de países dispuestos a recibir migrantes deportados, una de las principales políticas impulsadas desde el inicio de su gestión.