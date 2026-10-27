El Gobierno de Donald Trump anunció que otorgará visas a Flávio Bolsonaro y a su familia para ingresar a Estados Unidos, luego de que el excandidato presidencial abandonara Brasil tras perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión se conoció este martes 27 de octubre, en medio de una investigación judicial que involucra al senador brasileño y de las versiones sobre una posible solicitud de asilo político.

La información fue confirmada por un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense, quien aseguró que Washington permitirá el ingreso del dirigente y sus familiares. La medida incluye a su esposa y sus dos hijas, aunque las autoridades no precisaron si se les concederá algún tipo de protección adicional.

La salida de Bolsonaro se produjo apenas dos días después de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre, en las que Lula consiguió la reelección. Según fuentes consultadas por Reuters, el senador viajó hacia Estados Unidos y una persona cercana a su familia aseguró que había llegado a Florida. Sin embargo, las circunstancias de su salida todavía no fueron esclarecidas.

La Justicia brasileña había ordenado retener sus pasaportes

La situación judicial de Flávio Bolsonaro se complicó después de las elecciones, cuando el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, le ordenó entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas.

La medida estaba relacionada con investigaciones por presuntas maniobras de lavado de dinero e irregularidades financieras. El senador rechazó las acusaciones y había asegurado públicamente que no tenía intenciones de abandonar su país.

Sin embargo, el plazo judicial venció sin que entregara la documentación requerida. Posteriormente, las autoridades brasileñas cancelaron sus pasaportes y comenzaron a investigar cómo había logrado salir del territorio nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente no habría utilizado un puesto migratorio regular, lo que abrió nuevos interrogantes sobre el recorrido que realizó hasta llegar a Estados Unidos.

Investigan si Flávio Bolsonaro pasó por Argentina

Una de las hipótesis que analizan las autoridades brasileñas es que el excandidato presidencial haya utilizado territorio argentino como punto de salida hacia Estados Unidos.

Su nombre apareció vinculado a la lista de pasajeros de un avión privado que se encontraba en Puerto Iguazú, Misiones. Sin embargo, la aeronave no llegó a despegar y hasta el momento no se pudo confirmar que Bolsonaro hubiera estado a bordo.

Desde el Gobierno de Javier Milei aseguraron que no tenían constancia de que el dirigente brasileño hubiera ingresado a la Argentina.

En paralelo, el abogado mexicano Simón Levy, vinculado al movimiento político de Trump, aseguró que la salida del senador habría contado con la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. No obstante, esa supuesta intervención no fue confirmada oficialmente.

La reacción de Lula tras la salida de Bolsonaro

El presidente brasileño cuestionó la decisión de su rival electoral de abandonar el país en medio de las investigaciones judiciales.

Lula calificó la situación como vergonzosa y consideró que Bolsonaro debería permanecer en Brasil para responder ante la Justicia y demostrar su inocencia.

Mientras tanto, la administración estadounidense avanzó con la autorización de visas para el dirigente y su familia. Aunque trascendieron versiones sobre una eventual solicitud de asilo político, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que ese beneficio haya sido concedido.

El episodio suma un nuevo punto de tensión entre Brasil y Estados Unidos, cuyos gobiernos mantienen diferencias políticas tras el reciente proceso electoral.