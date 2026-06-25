El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración brindará ayuda a Venezuela tras los potentes terremotos que afectaron al país sudamericano y provocaron una grave emergencia humanitaria. El mandatario realizó el anuncio durante una conferencia de prensa en la que manifestó su preocupación por la magnitud de la tragedia.

Mensaje en redes de Trump tras el desastre en Venezuela. (Gentileza)

Trump señaló que los reportes recibidos por la Casa Blanca sobre la situación en Venezuela “no son buenos” y advirtió que las consecuencias de los sismos son más graves de lo que inicialmente se estimaba. Ante ese escenario, aseguró que Estados Unidos trabajará para colaborar con las tareas de asistencia y recuperación en las zonas afectadas.

El jefe de Estado norteamericano expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y sostuvo que su gobierno mantiene contacto con organismos de emergencia y equipos internacionales que participan de los operativos de rescate. Además, indicó que la ayuda será enviada de manera rápida para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y afectaron especialmente a Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y otras regiones del norte venezolano. El desastre provocó derrumbes de edificios, daños en infraestructura crítica y cortes en servicios básicos, mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

La decisión de Washington se suma a las expresiones de solidaridad y apoyo formuladas por distintos gobiernos de la región y del resto del mundo. En las últimas horas también se conocieron ofrecimientos de asistencia humanitaria por parte de varios países y organismos internacionales para colaborar con la emergencia.

Las autoridades venezolanas mantienen vigente el estado de emergencia y trabajan en la distribución de ayuda, la habilitación de refugios temporales y la evaluación de los daños ocasionados por los movimientos sísmicos. Miles de personas permanecen fuera de sus hogares por temor a nuevas réplicas y por los riesgos estructurales detectados en numerosos edificios.