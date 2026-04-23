La escalada de violencia en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto de ebullición. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura militar y anunció que dio la orden directa a la Armada de su país de "disparar y destruir" cualquier embarcación que sea detectada colocando minas en el estrecho de Ormuz.

A través de un comunicado oficial, el líder republicano fue tajante sobre la determinación de sus tropas en el pasaje comercial más importante del mundo. "No debe haber vacilación alguna", sentenció Trump, remarcando que la prioridad absoluta es mantener la seguridad de las rutas marítimas frente a las amenazas de la República Islámica.

Un cementerio bajo el mar

En un balance crudo sobre los enfrentamientos recientes, el mandatario estadounidense informó que la ofensiva ya ha tenido consecuencias devastadoras para las fuerzas navales enemigas. Según detalló, actualmente hay 159 buques de guerra iraníes que se encuentran "hundidos en el fondo del mar" producto de las intervenciones de la defensa norteamericana.

A pesar de estos números, la preocupación por el bloqueo logístico persiste. Trump explicó que los equipos dragaminas de Estados Unidos continúan trabajando sin descanso para despejar el área y garantizar que los suministros energéticos y comerciales sigan fluyendo.

Máxima intensidad

En el cierre de su mensaje, el jefe de la Casa Blanca fue exigente con sus mandos militares. Trump pidió que las tareas de limpieza del estrecho no se detengan, pero exigió un cambio de ritmo inmediato. El presidente solicitó que la actividad de desminado y vigilancia continúe de ahora en más con "una intensidad tres veces mayor" a la actual.

La decisión de Washington pone al mundo en vilo, mientras la comunidad internacional observa con temor la posibilidad de que este endurecimiento de las reglas de combate derive en un conflicto de proporciones incalculables en una región clave para la economía global.