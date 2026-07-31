El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que se alcanzó un acuerdo para el "desarme completo de Hamas y otros grupos armados" en la Franja de Gaza, un paso que, según aseguró, permitirá avanzar hacia la retirada gradual de las fuerzas israelíes y abrir una nueva etapa en el conflicto que lleva años golpeando a la región.

El mandatario dio a conocer la noticia a través de un mensaje publicado en Truth Social, donde calificó el entendimiento como un "paso histórico". De acuerdo con su explicación, el acuerdo forma parte de un proceso más amplio que contempla la creación de un nuevo gobierno palestino y un mecanismo internacional de supervisión para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

Según el esquema presentado por la Casa Blanca, el desarme se realizaría por etapas y estaría acompañado por el desmantelamiento de la infraestructura militar de Hamas, mientras una fuerza internacional asumiría tareas de estabilización y seguridad en la Franja de Gaza. En paralelo, Israel iniciaría un retiro progresivo de sus tropas a medida que se verifique el cumplimiento del acuerdo.

Sin embargo, el anuncio todavía enfrenta importantes interrogantes. Hasta el momento, ni el Gobierno de Israel ni Hamas confirmaron oficialmente la aceptación definitiva del plan. De hecho, representantes del grupo palestino sostuvieron que cualquier proceso de desarme dependerá de una retirada efectiva de las fuerzas israelíes y del cumplimiento de otros compromisos vinculados al alto el fuego y la ayuda humanitaria.

Del lado israelí también surgieron reparos. Funcionarios consultados por medios internacionales señalaron que el borrador conocido hasta ahora no satisface plenamente las exigencias de seguridad planteadas por el gobierno de Benjamin Netanyahu, especialmente en lo referido a la desmilitarización total de Hamas.

Mientras continúan las negociaciones, la situación en Gaza sigue siendo crítica. Los enfrentamientos y los ataques en distintos puntos del enclave no cesaron por completo, lo que refleja la fragilidad del proceso y la incertidumbre sobre la implementación efectiva del acuerdo anunciado por Trump.