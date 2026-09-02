Donald Trump volvió a generar repercusión internacional al proponer un cambio de nombre para el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

El presidente estadounidense sugirió que el paso marítimo podría pasar a llamarse "Estrecho de Trump", al sostener que actualmente se encuentra bajo control de Estados Unidos.

Una propuesta en medio de la escalada

Trump realizó la propuesta a través de su red Truth Social, en medio de una nueva escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos estratégicos del planeta, ya que por sus aguas circula una parte significativa del petróleo comercializado a nivel mundial.

La situación en la región generó una fuerte caída del tránsito marítimo y preocupación en los mercados energéticos internacionales.

Un antecedente reciente

No es la primera vez que Trump impulsa cambios de denominación geográfica. En los últimos meses también había planteado modificaciones para otros lugares vinculados con Estados Unidos. La propuesta sobre Ormuz, sin embargo, adquiere una dimensión mayor por el contexto geopolítico en el que fue realizada.

El estrecho se encuentra en el centro de la confrontación entre Washington y Teherán y se transformó en uno de los puntos de mayor tensión del conflicto.

Mientras continúan las operaciones militares y las amenazas cruzadas, la discusión sobre el nombre del paso marítimo sumó un nuevo elemento a una crisis que ya tiene impacto político, económico y energético a escala mundial.