El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó en el centro de una nueva polémica este miércoles 14 de octubre luego de compartir en sus redes sociales un video de un joven de 23 años que murió atacado por un tigre en un parque de animales de Inglaterra. Horas después, el mandatario publicó un montaje realizado con inteligencia artificial (IA) en el que aparece enfrentando y dominando al mismo animal. La publicación generó fuertes críticas, especialmente porque la familia de la víctima había pedido que dejaran de difundirse las imágenes de la tragedia.

Todo comenzó cuando Trump compartió en su cuenta de Truth Social una grabación del ataque ocurrido el sábado 10 de octubre en Yorkshire Wildlife Park, ubicado en el condado de South Yorkshire, Inglaterra. La víctima fue identificada como William Chapman, de 23 años, quien había ingresado al recinto donde se encontraba un tigre siberiano.

Junto al video original, el presidente estadounidense escribió: "¡Nunca te metas con la naturaleza!", una frase que provocó cuestionamientos entre los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, la controversia aumentó cuando publicó otra grabación, esta vez creada mediante inteligencia artificial, en la que aparece ocupando el lugar del joven fallecido, pero con un desenlace completamente diferente.

El video con inteligencia artificial que generó indignación

En el montaje, Trump aparece sentado frente al tigre, recreando los primeros momentos del ataque original. Sin embargo, en lugar de resultar herido, comienza a perseguir al animal hasta lograr dominarlo.

La secuencia termina con el mandatario abrazando al felino y posando frente a la cámara, mientras suena de fondo la canción The Lion Sleeps Tonight.

La publicación recibió numerosas críticas de usuarios, periodistas y figuras públicas, quienes cuestionaron que el presidente utilizara una tragedia reciente para generar contenido humorístico.

Entre las reacciones estuvo la del periodista británico Piers Morgan, quien calificó la publicación como de muy mal gusto y le pidió a Trump que eliminara las imágenes.

Qué pasó con el joven que murió atacado por un tigre

El episodio ocurrió el sábado 10 de octubre, cuando William Chapman ingresó al sector destinado a los tigres del Yorkshire Wildlife Park.

Según las primeras reconstrucciones, el joven atravesó las barreras de seguridad y se acercó al animal. En esas circunstancias, el tigre comenzó a atacarlo.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al establecimiento, pero las heridas sufridas por Chapman fueron mortales y falleció antes de que pudiera ser trasladado a un hospital.

Tras el ataque, el parque fue evacuado y permaneció cerrado durante la jornada siguiente. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió el ingreso al recinto.

Por otra parte, los responsables del establecimiento confirmaron que el tigre involucrado, identificado como Altai, no será sacrificado.

El pedido de la familia de William Chapman

La familia del joven manifestó su dolor por la difusión de las imágenes del ataque y solicitó públicamente que dejaran de compartirse en internet.

A través de un comunicado, sus allegados expresaron que se encontraban devastados por la pérdida y advirtieron que la circulación de los videos aumentaba el sufrimiento familiar.

La Policía de South Yorkshire también pidió evitar la difusión de las grabaciones, tanto por su contenido como por respeto a los seres queridos de la víctima.

A pesar de esos pedidos, las imágenes fueron compartidas en la cuenta oficial de Trump en Truth Social, donde cuenta con millones de seguidores.

El episodio abrió un nuevo debate sobre el uso de la inteligencia artificial en las redes sociales, especialmente cuando se utiliza para recrear acontecimientos reales que terminaron con víctimas fatales.