El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó el acto central por los 250 años de la Independencia de su país con un discurso cargado de referencias al patriotismo, la fortaleza militar y definiciones políticas de cara al escenario electoral.

Frente a miles de personas reunidas en la Explanada Nacional de Washington, el mandatario afirmó: "No queremos comunistas en nuestro país. Nunca ha funcionado", en una clara alusión al crecimiento de dirigentes demócratas identificados con el socialismo que competirán en las elecciones primarias de noviembre.

La ceremonia comenzó con más de una hora de demora debido a las condiciones climáticas. Incluso, el público debió abandonar de manera preventiva el predio y volver a ingresar tras superar nuevamente los controles de seguridad. Pese a ello, miles de simpatizantes permanecieron en el lugar para participar de los festejos, que incluyeron espectáculos musicales y un tradicional show de fuegos artificiales.

En el inicio de su mensaje, Trump destacó el papel histórico de Estados Unidos en el mundo. "Durante 250 años los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. Intentan ser como nosotros. Nadie puede ser como nosotros", expresó.

El mandatario también volvió a insistir con la aprobación de la Ley SAVE America, un proyecto que busca endurecer los requisitos para votar en las elecciones federales. Entre otras medidas, propone exigir una identificación oficial y una prueba de ciudadanía para emitir el sufragio, además de restringir el voto por correo a situaciones excepcionales.

Durante su exposición, Trump reivindicó la historia militar estadounidense y aseguró que "la fuerza y el poder de Estados Unidos no son motivo de vergüenza. Es algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos".

Como parte del acto se exhibieron banderas históricas de las Fuerzas Armadas, entre ellas una utilizada durante la batalla de la bahía de Manila en 1898, que el presidente comparó con la reciente victoria militar de Estados Unidos sobre Irán en el conflicto con Teherán.

Además, anunció que una bandera que ondeó sobre el Capitolio será llevada por astronautas estadounidenses en una futura misión a la Luna. En ese marco, los integrantes de la misión Artemis II de la NASA fueron invitados al escenario y recibieron un reconocimiento especial durante la celebración.