La administración de Donald Trump prepara la revocación de hasta 200.000 visas de extranjeros que ingresaron legalmente a Estados Unidos como turistas o por negocios y posteriormente solicitaron asilo. De concretarse, se trataría de la mayor cancelación masiva de visas registrada en la historia del país.

El Departamento de Estado trabaja junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a las personas alcanzadas por la medida. Según documentos obtenidos por Associated Press, el plan contempla visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 y las revocaciones se realizarían de manera progresiva. Por el momento, no existe una fecha única establecida para el inicio de todas las cancelaciones.

Quiénes podrían perder la visa

El universo alcanzado comprende, en principio, a extranjeros que obtuvieron una visa B1 o B2 y que posteriormente presentaron una solicitud de asilo en Estados Unidos. La medida también podría afectar a quienes todavía tienen sus pedidos de protección pendientes.

La abogada especializada en derecho migratorio Solange Muleiro explicó que se trata de un grupo heterogéneo. Entre los posibles afectados hay personas que solicitaron asilo pocos días después de ingresar al país, otras que lo hicieron años más tarde y también quienes llevan tiempo esperando una audiencia ante las autoridades migratorias.

Las visas B1 están destinadas principalmente a viajes temporales por motivos de negocios, mientras que las B2 permiten ingresar a Estados Unidos por turismo, visitas familiares o determinados tratamientos médicos.

La administración Trump sostiene que algunas personas habrían utilizado estas visas para ingresar como visitantes temporales cuando en realidad tenían previsto permanecer en el país mediante un pedido de asilo.

Sin embargo, la especialista marcó una diferencia importante: solicitar asilo después de ingresar como turista no constituye automáticamente un fraude. La legislación estadounidense permite pedir protección a cualquier persona que se encuentre físicamente en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.

Para que exista fraude migratorio, debería demostrarse que la persona ya tenía la intención de permanecer en Estados Unidos cuando solicitó la visa y que ocultó esa intención ante las autoridades consulares.

Qué ocurrirá con quienes ya están en Estados Unidos

La revocación de una visa no significa una deportación inmediata. Según los funcionarios citados por AP, las personas que tengan solicitudes de asilo pendientes serían recategorizadas y perderían su condición como viajeros por turismo o negocios, mientras sus expedientes de asilo continúan su curso.

De todos modos, la pérdida de la visa podría generar complicaciones adicionales en otros trámites migratorios y dejar a algunos solicitantes en una situación jurídica más incierta.

El escenario podría volverse más complejo si finalmente el pedido de asilo es rechazado. Sin la visa que tenían originalmente, la persona podría quedar más expuesta a un proceso de remoción, aunque la velocidad y el desarrollo de ese procedimiento también dependerán del funcionamiento de las cortes migratorias.

Por lo tanto, la cancelación de la visa no expulsa automáticamente a una persona de Estados Unidos, pero sí puede modificar su situación migratoria y aumentar las consecuencias ante un eventual rechazo de su solicitud de asilo.