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Trump revocaría hasta 200.000 visas a solicitantes de asilo en Estados Unidos
POR REDACCIÓN
El gobierno de Donald Trump prepara una revocación masiva de visas que podría afectar a hasta 200.000 extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con permisos para turismo o negocios y luego solicitaron o se encuentran solicitando asilo.
La medida alcanzaría a las visas B1, destinadas a viajes de negocios, y B2, utilizadas para turismo, emitidas entre 2016 y 2026. Según fuentes citadas por la prensa estadounidense, la iniciativa sería coordinada por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional.
De concretarse, se trataría de la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos. El número exacto de permisos que serán cancelados todavía no fue confirmado oficialmente, aunque estimaciones difundidas por Associated Press ubican el alcance potencial en alrededor de 200.000.
Por qué Trump quiere revocar las visas
La administración Trump sostiene que algunas personas estarían utilizando las visas de visitante para ingresar al país y posteriormente iniciar pedidos de asilo con el objetivo de permanecer en Estados Unidos.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó públicamente este mecanismo y acusó a algunos solicitantes de utilizar el sistema de asilo de manera abusiva. La nueva medida forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por Trump.
En los últimos meses, el gobierno estadounidense también incrementó los controles para la entrega de visas, incluyendo revisiones de antecedentes y redes sociales, además de nuevas exigencias para determinados viajeros.
No implica una deportación inmediata
La revocación de una visa no significaría automáticamente la deportación de las personas alcanzadas. Sin embargo, quienes pierdan sus permisos dejarían de contar con el estatus de visitantes que tenían al ingresar al país y podrían enfrentar nuevas consecuencias dentro de sus procesos migratorios.
La medida podría generar además una nueva batalla judicial. Expertos y organizaciones de derechos civiles anticipan posibles impugnaciones, mientras la administración avanza con una política migratoria cada vez más restrictiva.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, Estados Unidos ya revocó más de 175.000 visas por diferentes motivos, entre ellos antecedentes delictivos o situaciones consideradas incompatibles con las políticas migratorias del Gobierno.