El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este martes en Nueva York con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer encuentro entre ambos desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. La reunión se produjo al margen de la Asamblea General de la ONU y estuvo centrada en el vínculo bilateral y áreas estratégicas como energía, minería y seguridad.

El encuentro tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace, durante una recepción organizada por Trump para líderes extranjeros por la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas. La reunión fue a puertas cerradas y participaron, además de los dos mandatarios, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y funcionarios de la Casa Blanca.

Rodríguez calificó la reunión como “histórica” y señaló que ambas partes conversaron sobre el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. Según la mandataria venezolana, también se abordaron áreas estratégicas para Caracas.

El petróleo como eje del acercamiento

El encuentro se produjo después de que Washington y Caracas avanzaran en acuerdos vinculados con el sector petrolero venezolano. Según TN, el pacto anunciado en agosto contempla derechos económicos y de gobernanza para Estados Unidos sobre una estructura petrolera que comprende más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas.

Trump defendió el acercamiento durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU y destacó el acuerdo energético alcanzado con Venezuela. El mandatario estadounidense también señaló que pretende impulsar nuevas inversiones en la industria petrolera venezolana.

La delegación venezolana llegó a Nueva York acompañada por funcionarios vinculados al área económica, hidrocarburos y la petrolera estatal PDVSA. Durante la visita también mantuvo reuniones sobre energía, minería, financiamiento y deuda con organismos internacionales y empresas privadas. Rodríguez se reunió además con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza un préstamo de 2.500 millones de dólares para Venezuela.

Reclamos por una transición política

El nuevo acercamiento entre Washington y Caracas también generó cuestionamientos de sectores opositores venezolanos y de organizaciones de la diáspora. Algunos reclaman que los acuerdos económicos estén acompañados por definiciones sobre elecciones y una transición política.

Durante la Asamblea de la ONU, más de 50 venezolanos se manifestaron frente a la sede del organismo para rechazar la presencia de Rodríguez y reclamar elecciones libres. Los manifestantes cuestionaron que la agenda económica avance mientras no exista una definición sobre el futuro político del país.

La reunión entre Trump y Rodríguez representa además el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de una década. El antecedente más reciente fue el breve encuentro entre Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015.

El encuentro se produce así en un escenario marcado por el nuevo vínculo económico entre ambos países, la presencia de Estados Unidos en la transición venezolana y los reclamos de sectores opositores que piden que cualquier acuerdo energético o de inversiones sea acompañado por garantías sobre el proceso político venezolano.