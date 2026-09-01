Donald Trump abrió la puerta a un posible cambio en la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El presidente estadounidense aseguró que su gobierno está revisando distintas posturas internacionales y no descartó modificar el respaldo que Washington mantiene hacia la administración británica del archipiélago.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió Trump cuando fue consultado por la prensa en el Despacho Oval sobre la cuestión Malvinas.

La presión sobre el Reino Unido

Las declaraciones se produjeron después de que medios británicos informaran que Estados Unidos analiza utilizar su postura sobre Malvinas como una herramienta de presión para que Londres incremente el gasto destinado a defensa.

Según The Telegraph, funcionarios del Pentágono evalúan distintas alternativas dentro de la revisión que Washington lleva adelante sobre sus aliados de la OTAN. El objetivo sería impulsar al Reino Unido a acercarse al porcentaje de gasto militar que reclama la administración Trump.

Una fuente oficial estadounidense señaló que Londres tendrá una “atención especial” dentro de esta revisión y cuestionó que el plan de inversión en defensa presentado por el primer ministro británico, Andy Burnham, sea suficiente.

Una postura que Estados Unidos podría revisar

La posibilidad de modificar la posición sobre Malvinas ya había aparecido meses atrás, cuando se filtró un documento interno del Pentágono que planteaba utilizar una eventual revisión de la postura estadounidense como represalia ante la falta de acompañamiento británico a la guerra contra Irán.

Ahora, las declaraciones públicas de Trump vuelven a poner el tema en el centro de la escena y aumentan la incertidumbre sobre la posición que finalmente adoptará Washington.

Qué posición mantiene actualmente EEUU

Estados Unidos mantiene oficialmente una posición de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, aunque reconoce la administración británica del territorio.

Por eso, las declaraciones de Trump no implican que Washington haya reconocido la soberanía argentina ni que haya decidido respaldar el reclamo de la Argentina. Se trata, hasta el momento, de una revisión de la posición estadounidense.

Un nuevo escenario para la disputa

La cuestión adquiere especial relevancia para la Argentina debido al histórico reclamo de soberanía sobre las islas. Cualquier modificación de la postura estadounidense podría tener impacto diplomático en una disputa que Buenos Aires mantiene con el Reino Unido desde hace décadas.

Por ahora, Trump dejó abierta la posibilidad de un cambio, mientras su administración continúa presionando a Londres para que aumente su participación en el gasto de defensa de la OTAN.