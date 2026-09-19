En un nuevo capítulo de escalada contra los medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la decisión de vetar a las cadenas CNN y MS NOW, así como al portal periodístico Politico, impidiéndoles el acceso a las instalaciones y coberturas de la Casa Blanca.

El mandatario justificó la determinación al acusar formalmente a las tres organizaciones de difundir «noticias falsas», aunque omitió precisar qué artículos o coberturas específicas motivaron la sanción.

A través de una extensa publicación difundida en su red social Truth Social, Trump cuestionó la labor de los periodistas y argumentó que los medios no deberían publicar lo que calificó como «ficción y mentiras» al informar sobre las actividades del Ejecutivo.

En el mismo mensaje, el presidente lanzó una advertencia directa hacia otros actores del sector: "Otros medios seguirán", afirmó sin detallar qué nuevos organismos periodísticos podrían verse afectados por restricciones similares.

La medida oficial tomó por sorpresa al propio equipo periodístico dentro del edificio gubernamental. Durante el transcurso de la jornada, los cronistas pertenecientes a las empresas vetadas continuaron desempeñando sus tareas en el lugar, mientras reinaba la incertidumbre sobre la modalidad de ejecución y el alcance concreto de la prohibición de ingreso.

Ante el anuncio, la cadena CNN emitió un comunicado en el que rechazó enérgicamente las acusaciones del mandatario, garantizando que su cobertura diaria es "justa y precisa".

Asimismo, la red periodística denunció que impedirles el acceso físico a la Casa Blanca constituye un "ataque ilegal" contra la libertad de prensa.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la libertad de prensa goza de protección constitucional en Estados Unidos, se prevé que las empresas periodísticas afectadas acudan a los tribunales de la Justicia para interponer acciones legales que permitan revertir el veto.

La decisión del Jefe de Estado se enmarca en una prolongada y conflictiva relación con la prensa independiente, a la que acusa de sesgo ideológico. Como antecedente directo en la gestión actual, la Casa Blanca ya había restringido el acceso a actos gubernamentales a la agencia Associated Press (AP), luego de que el medio de noticias se negara a adoptar la denominación de «Golfo de América» propiciada por la administración para referirse al Golfo de México.