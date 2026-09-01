Estados Unidos lanzó este martes una nueva ofensiva contra objetivos de la Guardia Revolucionaria de Irán en inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump confirmó los ataques y lanzó una fuerte advertencia contra cualquier represalia, mientras que Teherán respondió que aplicará un “severo castigo”.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la operación comenzó este martes al mediodía, hora de Washington, y estuvo dirigida contra posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní.

Según Washington, los ataques fueron una respuesta a recientes acciones de fuerzas iraníes contra embarcaciones comerciales que circulaban por el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región.

Trump confirmó posteriormente la ofensiva y aseguró que se trataba de una operación “grande y poderosa”. Además, sostuvo que fue ordenada como represalia por un supuesto intento iraní de colocar minas en el estrecho y por el lanzamiento de ocho misiles contra una base estadounidense en Jordania.

El mandatario también amenazó con intensificar los ataques si Irán responde militarmente. Advirtió que una eventual represalia provocará una ofensiva estadounidense todavía mayor.

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que responderá a los bombardeos y lanzó una dura advertencia contra Washington.

“Un severo castigo espera a los agresores”, sostuvo el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohebi, quien además aseguró que Estados Unidos “se arrepentirá” de los nuevos ataques.

Explosiones en distintos puntos de Irán

Medios estatales iraníes reportaron explosiones en Bandar Abbas, una importante ciudad portuaria ubicada en el sur del país, y en diferentes puntos próximos al estrecho de Ormuz.

También se registraron detonaciones en las zonas de Konarak y Chabahar, mientras que un aeropuerto ubicado en el sur iraní habría sido alcanzado durante los ataques.

Esta nueva ofensiva se produce apenas dos días después de otro ataque estadounidense contra posiciones iraníes en la isla de Larak. En aquella oportunidad, Washington aseguró que buscaba destruir lanzadores y evitar la colocación de nuevas minas en el estrecho.

Irán respondió posteriormente con misiles y drones contra objetivos vinculados con Estados Unidos en Medio Oriente, incluidas instalaciones militares en Jordania.

La nueva escalada rompe un período de aproximadamente un mes de relativa pausa en el enfrentamiento entre ambos países, que ya lleva seis meses.

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos del conflicto debido a su importancia estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas. Mientras Irán mantiene restricciones sobre esa vía marítima, Estados Unidos sostiene un bloqueo sobre puertos iraníes.

La reanudación de los ataques aumenta ahora el riesgo de una nueva escalada militar en Medio Oriente, especialmente después de que Washington y Teherán anticiparan nuevas respuestas ante cualquier ofensiva de la otra parte.