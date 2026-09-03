El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la cuestión de las Islas Malvinas y generó una nueva reacción internacional al cuestionar al Reino Unido por su posición frente a la guerra contra Irán.

El mandatario estadounidense puso nuevamente en duda el respaldo automático de Washington a Londres en la disputa por el archipiélago y dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica postura de Estados Unidos.

Trump ya había dicho días atrás que estaba “revisando” la posición de su país sobre las Malvinas, aunque en aquella oportunidad no anticipó si modificaría la política estadounidense, que desde la guerra de 1982 se caracterizó por mantener una posición de neutralidad respecto de la soberanía.

El reclamo por la guerra con Irán

La nueva referencia de Trump se produjo en medio de la escalada militar con Irán. El presidente estadounidense cuestionó al Reino Unido por no acompañar de la manera que esperaba las operaciones militares de Washington.

La relación entre ambos países quedó tensionada por la decisión británica de no involucrarse directamente en determinadas acciones militares estadounidenses. Para Trump, el respaldo de sus aliados resulta fundamental en el conflicto que mantiene con Teherán.

La ofensiva estadounidense contra Irán se intensificó en las últimas horas con ataques contra instalaciones militares, radares y sistemas de misiles. Trump aseguró que Estados Unidos está preparado para realizar nuevas operaciones si fuera necesario.

Una presión sobre Londres

La cuestión de Malvinas aparece así vinculada a una disputa más amplia entre Washington y Londres. Trump utilizó el tema de las islas como parte de sus cuestionamientos al Reino Unido por su posición frente a la guerra.

La posibilidad de que Estados Unidos modifique su histórica postura genera especial interés en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei considera la recuperación de las islas por la vía diplomática como una de sus principales causas de política exterior.

Trump y Milei mantienen una relación política cercana, mientras que el gobierno argentino sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas y promueve una estrategia basada en la negociación pacífica.

Reino Unido sostiene su posición

Desde Londres, la postura sobre las Malvinas continúa siendo la misma: el Reino Unido sostiene que las islas son británicas y defiende el derecho de sus habitantes a determinar su futuro.

La disputa de soberanía permanece abierta desde hace décadas y constituye uno de los principales conflictos diplomáticos entre Argentina y el Reino Unido.

El nuevo posicionamiento de Trump suma ahora un elemento inesperado: la posibilidad de que Washington utilice su postura sobre Malvinas como herramienta de presión sobre Londres por su participación en el conflicto con Irán.