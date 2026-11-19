Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin protagonizaron una cumbre en China que abrió un canal político de diálogo entre Estados Unidos, Rusia y el país asiático. El encuentro tuvo un fuerte impacto simbólico y buscó sentar las bases de una cooperación para abordar conflictos internacionales, aunque por el momento no se anunciaron acuerdos concretos.

La reunión estuvo atravesada por tres grandes temas: la guerra en Ucrania, la seguridad internacional y el desarme nuclear. Los líderes también expusieron sus prioridades y posiciones frente a distintos escenarios de tensión geopolítica.

Qué planteó cada mandatario

Durante la cumbre, Trump puso el foco en la reducción del arsenal nuclear y en la búsqueda de una salida a la guerra en Ucrania. Xi Jinping llevó a la mesa la situación de Taiwán, uno de los principales puntos de conflicto entre China y Estados Unidos.

Por su parte, Putin buscó establecer los límites de su posición frente a una eventual resolución de la guerra con Kiev y el conflicto con Europa. La reunión permitió que las tres potencias expusieran sus intereses en un mismo espacio de diálogo.

Un canal político sin resultados concretos

El analista Oleg Ignatov, especialista en temas rusos del Crisis Group, consideró que la cumbre tuvo principalmente un carácter simbólico. Según explicó a TN, todavía no hay elementos para esperar resultados concretos, aunque destacó la importancia de que los tres países hayan aceptado reunirse.

Jorge Malena, director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, señaló que el encuentro inauguró un canal político de alto nivel. También remarcó que la agenda incluyó el control nuclear, la guerra en Ucrania y la estabilidad global.

Las dudas sobre el alcance del encuentro

Iván Briscoe, director del programa de Políticas del Crisis Group, valoró que los líderes de las tres mayores potencias militares se hayan reunido con la intención declarada de contribuir a la paz mundial. Sin embargo, advirtió que existen otras voces y países que no estuvieron representados en la mesa.

El especialista también señaló que habrá que observar durante los próximos meses si las consecuencias de la cumbre resultan beneficiosas o perjudiciales para el resto del mundo. Por ahora, el principal resultado fue la apertura de un espacio de diálogo entre Washington, Moscú y Beijing.