El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, podrían mantener su primer encuentro presencial la próxima semana en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La posible reunión se produce en un contexto de renovada tensión diplomática por la disputa de soberanía de las Islas Malvinas.

Según informó el diario británico The Times, citado por distintos medios internacionales, el encuentro estaría previsto durante la agenda de ambos mandatarios en Nueva York. Sin embargo, hasta este miércoles la Casa Blanca y Downing Street no habían confirmado oficialmente la reunión.

La posible cumbre sería el primer cara a cara entre Trump y Burnham desde que el dirigente británico asumió como primer ministro a mediados de año.

El antecedente de Malvinas

El eventual encuentro ocurre después de que Trump realizara declaraciones sobre la posición histórica de Estados Unidos frente a la disputa por las Malvinas y dejara abierta la posibilidad de revisar esa postura.

En los últimos días, el tema volvió a ocupar un lugar central en la agenda diplomática entre Argentina y el Reino Unido. El Gobierno argentino impulsó medidas relacionadas con las empresas que realizan actividades de exploración petrolera en las islas, mientras Londres ratificó su respaldo a las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago.

Trump y Burnham ya tuvieron contacto telefónico

La eventual reunión presencial tendría como antecedente una conversación telefónica entre ambos mandatarios ocurrida el 7 de septiembre. Según informó entonces Downing Street, la conversación estuvo centrada en la guerra en Ucrania y los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego, sin una referencia pública a las Malvinas.

Ahora, la Asamblea General de la ONU podría convertirse en el escenario del primer encuentro presencial entre Trump y Burnham.

Qué temas podrían abordar

Además de la situación vinculada con las Malvinas, la agenda internacional de ambos países incluye otros asuntos de interés, entre ellos los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

La cuestión del Atlántico Sur adquiere especial relevancia por las recientes declaraciones de Trump y por el intercambio diplomático entre Argentina y el Reino Unido. No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que las Malvinas vayan a formar parte de la agenda de una eventual reunión bilateral.