El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, celebraron Halloween este jueves con la tradicional entrega de dulces en la Casa Blanca. La actividad convocó a miles de niños y familias que llegaron con disfraces y recorrieron los espacios decorados especialmente para la festividad.

El encuentro estaba previsto para recibir a unas 6.000 personas, entre funcionarios, integrantes de las Fuerzas Armadas y ciudadanos junto a sus familias. La pareja presidencial participó de la entrega de golosinas en una de las entradas que conduce al Jardín Sur de la residencia.

Las visitas a la Casa Blanca. (Gentileza)

Trump se sumó a la celebración después de regresar de un acto de campaña en Carolina del Sur, en el marco de sus actividades políticas de cara a las elecciones de medio mandato.

Las visitas a la Casa Blanca. (Gentileza)

Funcionarios y familias participaron del festejo

Entre los invitados estuvieron el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

Los asistentes llegaron con disfraces alusivos a Halloween y participaron de una de las actividades tradicionales de la agenda de la Casa Blanca, que cada año abre sus puertas para recibir a niños y familias en la previa del 31 de octubre.

La celebración combinó la entrega de golosinas con una ambientación temática en los jardines y accesos de la residencia presidencial.

La segunda celebración del segundo mandato

Esta fue la segunda vez durante el segundo mandato de Trump que el presidente y Melania encabezaron la tradicional actividad de truco o trato en la Casa Blanca.

La costumbre se realiza antes de la noche del 31 de octubre, fecha en la que se celebra Halloween en Estados Unidos y otros países. Durante esa jornada, los niños suelen recorrer los barrios disfrazados y pedir dulces en las puertas de las casas con la conocida frase “truco o trato”.

La actividad presidencial forma parte de las celebraciones que mantienen viva esa tradición en la residencia oficial.