Thomas Tuchel sorprendió con su análisis después de que Inglaterra venciera 2-1 a Noruega y consiguiera la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. Lejos de enfocarse únicamente en el resultado, el entrenador alemán fue autocrítico con el rendimiento de su equipo y reconoció que el desarrollo del encuentro tuvo momentos complicados.

“No estoy contento con el rendimiento. Hoy tuvimos suerte”, expresó Tuchel tras el partido, al remarcar que Inglaterra permitió demasiadas situaciones de peligro y no logró imponer su juego durante gran parte del duelo.

El seleccionado inglés avanzó de ronda gracias a los goles de sus figuras, pero el entrenador consideró que el equipo deberá mejorar si pretende competir en las próximas instancias del torneo. Según su análisis, Noruega tuvo oportunidades claras y la actuación del arquero Jordan Pickford fue determinante para sostener la ventaja. “Jugamos con descuido, cometimos muchos errores técnicos”, señaló el técnico alemán, quien también descartó que los problemas estén relacionados con la actitud del plantel. “Esto no tiene que ver con la mentalidad. Nosotros podemos y necesitamos jugar mejor”, agregó.

La clasificación mantiene a Inglaterra en carrera por un nuevo título mundial, en un torneo donde busca volver a los primeros planos después de décadas de espera. El seleccionado británico tiene como objetivo alcanzar una nueva final y repetir la consagración conseguida en 1966.

El equipo de Tuchel contó con la aparición decisiva de Jude Bellingham, quien marcó la diferencia en el momento clave del partido, además de la presencia ofensiva de Harry Kane como una de las principales referencias del ataque.

Para el entrenador alemán, el pase a semifinales representa un avance importante, aunque el próximo desafío exigirá una mejora en el funcionamiento colectivo. Inglaterra ahora espera por el ganador del duelo entre Argentina y Suiza, que definirá a su rival en la próxima instancia del Mundial 2026.