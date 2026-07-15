La agónica derrota de Inglaterra ante la Selección Argentina dejó golpeado a Thomas Tuchel. Después del 2-1 en Atlanta que clasificó a la Albiceleste a la final del Mundial 2026, el entrenador alemán lamentó no haber podido sostener la ventaja y se hizo cargo de sus decisiones.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando 1-0. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”, expresó Tuchel luego de la eliminación.

Inglaterra se había puesto en ventaja y mantuvo el resultado hasta los minutos finales. Sin embargo, la Selección Argentina aumentó la presión y consiguió dar vuelta la semifinal con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Una de las decisiones que quedó bajo la lupa fue el planteo defensivo del entrenador inglés durante el tramo final. Tuchel realizó modificaciones y armó una línea de cinco defensores, mientras el equipo de Lionel Scaloni comenzaba a jugar cada vez más cerca del arco de Jordan Pickford.

“Solo intentamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez”, explicó.

Pese a defender los cambios realizados, el alemán asumió el peso de la eliminación y reconoció que la responsabilidad por el resultado fue suya. Al mismo tiempo, destacó el esfuerzo de sus futbolistas a lo largo de una Copa del Mundo marcada por los viajes y las diferentes condiciones climáticas.

“El equipo hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres y con calor”, remarcó Tuchel al analizar el recorrido de Inglaterra durante el Mundial.

Tras quedar afuera de la pelea por el título, los Tres Leones deberán disputar el partido por el tercer puesto ante Francia. El encuentro será el sábado, desde las 18 de Argentina, en Miami.

Por su parte, la Selección Argentina enfrentará a España el domingo 19 de julio, desde las 16, en Nueva York/Nueva Jersey, por la gran final del Mundial 2026.