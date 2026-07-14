A un día de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, Thomas Tuchel buscó dejar de lado toda la carga histórica que rodea al enfrentamiento. El entrenador inglés aseguró que mirar hacia el pasado no beneficia a su equipo y pidió concentrarse exclusivamente en lo que sucederá dentro de la cancha.

Durante la conferencia de prensa previa al partido de este miércoles, desde las 16, el técnico alemán fue consultado por la histórica rivalidad entre ambas selecciones y las cuestiones políticas que durante años rodearon cada cruce. “Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda”, afirmó Tuchel.

Sin embargo, el entrenador reconoció que comprende la importancia que tiene el encuentro para los argentinos. “Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y una parte importante de lo que los mueve. Es muy triste, pero es justo. Y no es algo que nos ayude a nosotros”, agregó.

Tuchel coincidió con Scaloni antes de la semifinal

La postura del entrenador inglés fue similar a la que Lionel Scaloni había expresado en la previa. El técnico de la Selección Argentina también buscó bajar la tensión alrededor del encuentro y sostuvo que se trata “solo de un partido de fútbol”.

Tuchel siguió esa misma línea, aunque anticipó que espera un duelo cargado de emociones por la importancia de lo que estará en juego. “Creo que será intenso. Será emotivo por cómo juegan los equipos y por lo que está en juego”, expresó.

Además, descartó la posibilidad de un desarrollo tranquilo entre argentinos e ingleses. “Me sorprendería mucho que fuera un partido relajado o fácil para cualquiera de los dos”, aseguró.

Para el entrenador, la semifinal tendrá diferentes momentos y obligará a los jugadores a manejar la presión. “Habrá cambios de ánimo. Un sube y baja emocional es básicamente lo que esperamos y para lo que vinimos”, explicó.

Los elogios de Tuchel a la Selección Argentina

El técnico inglés también analizó al equipo de Scaloni y destacó una característica que considera clave: la fortaleza para reaccionar en situaciones adversas. “Algo que se nota es que no entran en pánico cuando están abajo en el marcador”, señaló Tuchel.

Además, remarcó la continuidad del proceso de la Selección Argentina durante los últimos años. Según explicó, el tiempo de trabajo permitió consolidar una identidad y fortalecer el conocimiento entre los futbolistas. “Su forma de jugar tiene mucha cohesión. Tienen muchos patrones representativos, se conocen muy bien y no han tenido grandes cambios en los últimos cuatro años”, afirmó.

Finalmente, Tuchel reconoció la dificultad de enfrentar a Argentina en una instancia decisiva de la Copa del Mundo, pero dejó un mensaje antes del partido: “Es un gran partido, con un rival difícil de vencer, especialmente en un Mundial. Pero vamos a dar pelea”.