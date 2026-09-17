Thomas Tuchel volvió a hablar de una de las derrotas más dolorosas de Inglaterra en el último Mundial. El entrenador alemán reconstruyó la semifinal frente a la Selección Argentina y reconoció que, cuando su equipo todavía ganaba 1-0, sintió que el conjunto europeo ya no iba a poder sostener la ventaja.

La Selección Argentina terminó imponiéndose 2-1 en Atlanta con goles de Enzo Fernández, a los 85 minutos, y Lautaro Martínez, en tiempo de descuento. Inglaterra se había puesto en ventaja a los 55 por intermedio de Anthony Gordon.

Meses después de aquella eliminación, Tuchel realizó un extenso análisis para un documental producido por la Asociación Inglesa de Fútbol. Allí admitió que la presión argentina en el segundo tiempo lo llevó a pensar que su equipo estaba cada vez más cerca de recibir el empate.

“Pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. Era esperar la muerte”, recordó el técnico al referirse a una clara ocasión de Nicolás González que Jordan Pickford logró contener antes de una pausa de hidratación.

Tuchel reconoció que Inglaterra comenzó a retroceder demasiado pronto y que el equipo adoptó una mentalidad enfocada únicamente en resistir. Según explicó, sus jugadores actuaron como si faltaran pocos minutos cuando todavía quedaba cerca de media hora por disputar.

El entrenador también destacó la postura asumida por la Selección Argentina. Señaló que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni empezó a jugar con mayor velocidad y asumió cada vez más riesgos ofensivos para buscar la remontada.

En ese contexto, Tuchel sorprendió al describir el planteo argentino como un fútbol de “no tenemos nada que perder”. El alemán remarcó la cantidad de futbolistas ofensivos que Scaloni colocó en cancha y aseguró que, por momentos, Argentina llegó a atacar con una estructura prácticamente de 3-1-6.

Frente a esa presión, el entrenador inglés decidió cambiar el esquema e incorporar defensores para formar una línea de cinco. Con el paso del tiempo, reconoció que esa decisión también profundizó la postura defensiva de Inglaterra.

“Era demasiado pronto para esa mentalidad”, admitió Tuchel al analizar su decisión de intentar proteger la ventaja cuando todavía quedaba mucho partido por delante. El técnico también defendió sus cambios y sostuvo que actuó de acuerdo con lo que observaba desde el banco en ese momento.

La presión argentina finalmente tuvo premio. Enzo Fernández empató con un remate desde afuera del área y Lautaro Martínez completó la remontada en el tiempo agregado, luego de una asistencia de Lionel Messi. La victoria llevó a Argentina a disputar la final frente a España.