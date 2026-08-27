La conmoción continúa en Tucumán tras la muerte de Tadeo Ignacio Sosa, un nene de 8 años que habría sido asesinado por su padre, Oscar Mauricio Sosa, de 48 años. El hombre posteriormente se quitó la vida y la Justicia investiga las circunstancias del dramático episodio.

En medio del dolor, la comunidad educativa de la Escuela Especial del Niño Jesús, donde el pequeño había sido alumno, publicó un sentido mensaje para despedirlo y acompañar a sus familiares.

“Con el corazón profundamente dolido”, la institución expresó su acompañamiento a la familia y a los seres queridos de Tadeo y destacó el recuerdo que dejó entre docentes y compañeros.

Una despedida marcada por el dolor

Desde la escuela remarcaron especialmente la personalidad del niño y el vínculo que había construido con quienes formaban parte de la comunidad educativa.

“Tadeo deja una huella imborrable en nuestras aulas, en nuestros corazones y en el día a día de cada docente y compañero que tuvo la dicha de conocer su sonrisa y su ternura”, señalaron en el mensaje publicado en redes sociales.

La institución también pidió consuelo y paz para sus familiares en este momento de profundo dolor y cerró la despedida con un mensaje dedicado al pequeño.

La investigación

El hecho ocurrió este martes en una vivienda de Tucumán y quedó bajo investigación judicial. La principal hipótesis apunta al padre del niño, quien tenía 48 años y murió luego de quitarse la vida.

En las últimas horas, la hermana de Oscar Mauricio Sosa también habló sobre la situación familiar y describió el vínculo que existía entre el hombre y su hijo. Según su testimonio, Tadeo padecía autismo severo y otros problemas de salud que requerían atención permanente.

Mientras avanza la investigación para determinar exactamente qué ocurrió dentro de la vivienda, familiares, docentes y compañeros atraviesan el dolor por la muerte del niño.

La comunidad educativa eligió recordarlo por su sonrisa, su ternura y la huella que dejó durante su paso por la escuela.