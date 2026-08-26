La Justicia de Tucumán investiga la muerte de un hombre de 38 años y su hijo de 8, hallados sin vida este martes en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos al 1100, en la zona sur de San Miguel de Tucumán.

El hombre fue identificado como Oscar Mauricio Sosa. Según informó el fiscal Carlos Sale, durante la madrugada, cerca de las 4, Sosa envió un mensaje a sus hijos mellizos de 18 años y les pidió que fueran a verlo durante la mañana.

Los jóvenes llegaron alrededor de las 8.30 y encontraron los cuerpos dentro de la vivienda. Inmediatamente dieron aviso a la Policía, que se trasladó hasta el domicilio para iniciar las primeras pericias.

En una primera inspección, los investigadores no encontraron signos de violencia en el inmueble. Con el avance de las actuaciones también hallaron una carta de despedida que habría sido escrita por Sosa y que es analizada por la Justicia.

A partir de esos elementos, la principal hipótesis es que el hombre habría provocado la muerte de su hijo y posteriormente se habría quitado la vida. La causa quedó caratulada como un presunto filicidio seguido de suicidio y continúa bajo investigación.

La carta que encontraron los investigadores

De acuerdo con lo informado por el fiscal Sale, en la carta el hombre habría explicado los motivos de su decisión. Según la investigación, el niño tenía autismo severo y su padre habría manifestado dificultades para afrontar su cuidado.

Sosa se encontraba además cumpliendo arresto domiciliario por una causa penal en Córdoba y tenía una situación judicial pendiente que implicaba un traslado para afrontar un juicio.

El fiscal señaló que, según las primeras averiguaciones, el hombre era quien estaba a cargo del niño y habría atravesado dificultades para garantizar su cuidado y las actividades que necesitaba realizar fuera de la vivienda.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir las últimas horas de ambos, analizar la carta encontrada y establecer con precisión qué ocurrió dentro de la casa antes del hallazgo.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios, encabezada por el fiscal Carlos Sale, mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias exactas de las dos muertes.