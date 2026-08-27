Un verdulero fue detenido en San Miguel de Tucumán, acusado de haber disparado contra cuatro nenes que jugaban a la pelota en la calle. El violento episodio ocurrió el domingo por la noche en el Barrio Policial IV, al sur de la capital tucumana, y los menores resultaron ilesos.

Según la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 22.50, cuando los chicos, de 3, 9, 11 y 15 años, se encontraban jugando en la vereda de una vivienda.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el comerciante salió de su domicilio con un arma de fuego y comenzó a disparar contra los menores, sin que previamente hubiera existido una discusión o algún intercambio entre ellos.

Los investigadores contabilizaron al menos cuatro detonaciones. Los disparos provocaron alarma entre los vecinos, aunque ninguno de los chicos fue alcanzado por los proyectiles.

La acusación contra el comerciante

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Criminal II, conducida por el fiscal Ernesto Salas López. Durante la audiencia de control de la aprehensión, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción, el auxiliar de fiscal Facundo González presentó la acusación.

El comerciante fue imputado como presunto autor del delito de abuso de armas, en concurso ideal con portación de un arma de fuego de uso civil condicional sin la correspondiente autorización legal.

La Fiscalía solicitó que el acusado permaneciera detenido durante un mes bajo prisión preventiva, al considerar la gravedad del episodio y los riesgos procesales.

Durante la audiencia, González remarcó que se trató de una conducta “grave” y “sumamente violenta”, desarrollada en la vía pública y dirigida contra cuatro niños.

Seis días de prisión preventiva

El representante del Ministerio Público Fiscal también señaló el peligro que implicó la utilización del arma en plena calle y sostuvo que el episodio generó temor entre los vecinos del barrio.

Finalmente, el juez que intervino hizo lugar de manera parcial al pedido de la Fiscalía y dispuso que el acusado permanezca bajo prisión preventiva durante seis días.

Mientras tanto, la investigación continúa para reconstruir la secuencia del ataque y determinar las circunstancias en las que el hombre habría efectuado los disparos.