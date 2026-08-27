Una nueva situación de extrema preocupación se registró en una escuela de Tucumán, apenas días después de que un adolescente de 14 años ingresara armado a otro establecimiento y disparara durante una clase.

Esta vez, una alumna de 12 años llegó con un arma de fuego a la escuela media de Los Gutiérrez. La situación fue advertida antes de que ocurriera una tragedia y las autoridades activaron de inmediato el protocolo de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por TN, la Policía secuestró un revólver calibre 22, seis balas y dos casquillos que estaban en poder de la menor.

Habría tenido intención de disparar

Según el testimonio aportado por el padre de una de las compañeras de la alumna, la nena habría tenido intención de utilizar el arma durante el recreo.

La situación fue comunicada a las autoridades de la institución, que dieron aviso a la Policía y pusieron en marcha el protocolo previsto para este tipo de episodios.

“Ante la alerta, las autoridades activaron el protocolo, hubo respuesta de la Policía y seguridad del municipio”, explicó el comisario a cargo del operativo, quien remarcó la gravedad del hecho debido a que se trata de una niña de 12 años.

Suspendieron las clases

Tras el hallazgo del arma, las autoridades decidieron suspender las clases correspondientes al turno mañana y reforzaron la seguridad dentro del establecimiento.

El perímetro fue controlado por los efectivos policiales mientras se desarrollaban las primeras actuaciones para determinar cómo la menor había conseguido el arma y qué pretendía hacer con ella.

La alumna quedó a disposición de la Justicia junto con sus padres. Debido a su edad, intervienen organismos especializados y se dispuso la participación de un equipo de criminología y balística.

El antecedente que encendió las alarmas

El nuevo episodio ocurre pocos días después de otro hecho ocurrido en Tucumán que generó conmoción.

El martes, un adolescente de 14 años ingresó con una pistola a la Escuela Congreso de San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo en plena clase de Historia.

El proyectil no alcanzó a ningún alumno ni docente y terminó impactando contra una parte de la mampostería del aula.

La Policía investiga también cómo el adolescente pudo acceder al arma utilizada en aquel episodio.

Los dos casos, ocurridos con pocos días de diferencia y protagonizados por menores de edad, volvieron a poner bajo la lupa la seguridad en las escuelas y el acceso de niños y adolescentes a armas de fuego en Tucumán.