Tuli Acosta contó que durmió con Luck Ra y dejó a todos en shock

Durante una entrevista en el programa La mañana con Moria, Tuli Acosta brindó precisiones sobre su relación con Luck Ra. La influencer explicó que se conocieron en Córdoba a través de amistades compartidas antes de alcanzar la fama masiva.

Según relató la joven, "Nos cruzamos mucho porque los cordobeses somos muy de salir, muy de ir al boliche y muy de los grupos. En la pandemia empezamos a hacer stream juntos, pero con otros amigos, en una streaming house. Los recursos eran pocos, pero teníamos ganas de crecer".

La evolución de sus carreras los llevó a trasladarse a la capital del país junto al resto de sus compañeros de proyecto. Sobre esa etapa, la cantante recordó que "Después de un tiempo nos mudamos todos juntos a Buenos Aires. Todo este mundo recién empezaba y no se sabía muy bien qué era el stream. Empezamos a explotar y a tener cada vez más exposición". Esta convivencia generó diversos rumores que la protagonista decidió aclarar frente a las cámaras.

Uno de los puntos que más repercusión tuvo fue el relato sobre una noche compartida. La ganadora del Bailando fue tajante al señalar que "La única vez que con Facu dormimos juntos no éramos solo nosotros dos, éramos como cinco. Dormimos con la pata del otro en la cara". Tuli Acosta detalló que estas situaciones se daban de forma natural durante las transmisiones en vivo que realizaban en grupo.

Finalmente, la invitada puntualizó que el clima de aquel entonces era similar a un reality show pero con un estilo más informal y artesanal. Al respecto, concluyó que "Lo que pasaba es que los que no estábamos en stream nos tirábamos a dormir, pero la cámara estaba siempre prendida. Era como un reality, pero más casero. Cuando vinimos a Buenos Aires nunca más pasó eso". De esta forma, la influencer cerró las especulaciones sobre su pasado con el músico cordobés.