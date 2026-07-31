Luego de que la separación de Luck Ra y La Joaqui generara una ola de especulaciones en las redes sociales, Tuli Acosta decidió romper el silencio. La influencer y cantante fue señalada por algunos programas de espectáculos como la supuesta tercera en discordia, pero negó esas versiones y aseguró que tomó la iniciativa de llamar personalmente a La Joaqui para aclarar la situación.

En declaraciones públicas, Tuli explicó que la conversación fue tranquila y que sintió la necesidad de comunicarse con la artista porque no quería que circularan versiones falsas sobre su vínculo con Luck Ra. Según contó, ambas pudieron hablar con respeto y dejar en claro que ella no tuvo ninguna participación en la ruptura de la pareja.

La bailarina también expresó que le dolió verse involucrada en una historia que, según remarcó, no tiene nada que ver con ella. En ese sentido, lamentó que su nombre apareciera en medio de un momento tan delicado para dos personas con las que mantiene una buena relación.

Los rumores que desataron la polémica

Las versiones comenzaron a circular luego de que distintos programas de televisión señalaran a Tuli Acosta como la posible causa de la separación entre Luck Ra y La Joaqui. Incluso trascendieron especulaciones sobre la cercanía entre la influencer y el cantante, aunque ninguna fue confirmada por los protagonistas.

En paralelo, Luck Ra y La Joaqui difundieron un comunicado conjunto para confirmar el final de su relación. Ambos aclararon que la decisión estuvo vinculada a diferencias en sus proyectos de vida y remarcaron que la ruptura se produjo en buenos términos, sin hacer referencia a terceros.

Con sus declaraciones, Tuli Acosta buscó poner fin a las versiones que la involucraban en el conflicto y sostuvo que su único objetivo fue evitar malos entendidos con La Joaqui, a quien decidió contactar de manera directa para explicarle su postura.