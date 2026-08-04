Después de varios días de especulaciones, Tuli Acosta decidió hablar públicamente y negar de manera categórica los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Luck Ra. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, aseguró que nunca existió una relación clandestina con el cantante y pidió que cesen las versiones que la responsabilizan por la ruptura con La Joaqui.

La influencer explicó que había elegido mantenerse en silencio porque consideraba que las palabras de los propios protagonistas eran suficientes para aclarar la situación. Sin embargo, ante la persistencia de los comentarios, decidió dar su versión.

"No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente", escribió al comienzo de su mensaje. Luego fue contundente: "Es uno de mis mejores amigos y jamás tuvimos una relación que no sea de amistad".

Además, Acosta dedicó unas palabras a La Joaqui, con quien aseguró mantener una buena relación y un profundo respeto. "La admiro muchísimo como artista y como mujer. Nunca haría algo para lastimarla", expresó, al tiempo que lamentó que la situación haya derivado en ataques y comentarios agresivos hacia su persona.

El origen de los rumores

Las versiones comenzaron a circular luego de que Luck Ra y La Joaqui anunciaran el fin de su relación mediante un comunicado conjunto. Aunque ambos afirmaron que la separación fue una decisión tomada de común acuerdo y descartaron la existencia de terceros en discordia, distintos programas de espectáculos instalaron la posibilidad de un supuesto affaire entre el cantante cordobés y Tuli Acosta.

Con el paso de los días, incluso se viralizaron antiguos videos y comenzaron a difundirse relatos sobre presuntos encuentros entre ambos, alimentando la polémica en redes sociales y programas de televisión.

El pedido de Tuli Acosta

En el cierre de su descargo, la influencer pidió poner fin a las especulaciones y permitir que tanto Luck Ra como La Joaqui atraviesen este momento con tranquilidad.

"Les pido por favor que dejen de inventar historias. Hay personas que están atravesando una separación y merecen hacerlo en paz", sostuvo. También agradeció el apoyo de quienes la acompañaron durante los últimos días y reiteró que nunca existió un vínculo amoroso con el cantante.