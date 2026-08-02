Tuli Acosta se burló de La Joaqui tras robarle el novio

La controversia que envuelve a Tuli Acosta se intensificó en las últimas horas debido a una serie de contenidos digitales que despertaron diversas teorías entre los usuarios. La joven fue señalada como la tercera en discordia tras la separación de Luck Ra y La Joaqui. Aunque los involucrados mencionan la existencia de una amistad, personas del entorno cercano aseguran que existe una atracción que trasciende ese vínculo.

En este contexto aparecieron dos filmaciones que funcionan como el eje de la polémica. En la primera de ellas, la bailarina se muestra junto a un grupo de colegas mientras entona un tema de Miranda!. En ese fragmento, mientras mira fijamente a Luck Ra, pronuncia la frase "¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupé yo?". Este gesto fue tomado por muchos seguidores como una señal clara sobre la situación actual del cantante cordobés.

El segundo registro audiovisual que generó revuelo es uno donde ella interpreta una canción de Sammer y Came Beats. La letra elegida dice "Hola, perdona por cortarte. Soy un estúpido en volver a llamarte. No quería, pero te voy a hablar. Me voy a desahogar, así como lo hacíamo' ante'". Para una gran parte del público, esta publicación representa una provocación directa hacia La Joaqui.

La repercusión en las plataformas digitales no tardó en llegar y afectó incluso el lanzamiento del single 25 realizado por la artista. En lugar de recibir mensajes sobre su música, la caja de comentarios se llenó de críticas y comparaciones con la China Suárez. Entre los textos destacados se encuentra uno que reza "Hola, Joaqui, me muerooo", emulando frases famosas de otros conflictos mediáticos.

Otros usuarios fueron más contundentes y dejaron mensajes como "Aguante La Joaqui", "Yo viene por los comentarios, los conozco a ustedes" y "Todo vuelve, señores". El clima de hostilidad creció con calificativos como "Tatiana" y "Gata". Además, se sumaron frases como "Siguiendo los pasos de la China" y "Tuli Suárez", reforzando la analogía con escándalos pasados. Una seguidora incluso manifestó "Me da bronca, entré para dejar de seguirte, pero nunca te había seguido", evidenciando el malestar que generaron estas supuestas indirectas en la comunidad virtual.