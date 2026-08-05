Tuli Acosta se equivocó y publicó un mensaje sobre la infidelidad con Luck Ra

La bailarina Tuli Acosta protagonizó un episodio inesperado en sus perfiles digitales al difundir por error un mensaje personal. La situación se dio en medio de las versiones que la señalan como la tercera en discordia en la reciente separación entre los cantantes Luck Ra y La Joaqui.

El contenido publicado consistía en un fragmento de la película La Era del Hielo en el cual un personaje menciona que "El punto es que aunque las cosas se vean mal, hay un arcoíris a la vuelta de la esquina y después todo es paz y tranquilidad". La artista acompañó el video con una frase que despertó sospechas sobre su estado anímico actual al escribir "Yo ahora, dándome ánimos en plena crisis".

Minutos después de la publicación, la joven advirtió que el posteo no figuraba en su lista de mejores amigos sino que era visible para todos sus seguidores. Lejos de ocultar el fallo, grabó un video explicativo donde admitió entre risas que "Dios, estoy gagá, otra vez lo subí a normal. Igual así soy, así que ya fue".

Este descuido ocurrió poco tiempo después de que se confirmara la ruptura de la pareja de músicos, lo que generó una fuerte repercusión entre los fanáticos. Si bien la bailarina no hizo alusión directa a Luck Ra, el término crisis fue rápidamente asociado por el público a la polémica. Previamente, La Joaqui se había pronunciado sobre el tema al definir a la joven como "La mejor amiga de mi ex".