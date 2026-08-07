Tuli Acosta se metió en la pareja de un ex Scaloneta y rompió la relación

Una de las rupturas que más ruido hizo últimamente alcanzó derivaciones de alto escándalo. Tuli Acosta es la mujer del momento, la señalan como culpable de la separación más resonante y ahora la vinculan con uno de la Scaloneta: "El está casado pero ella lo...".

La bailarina había ganado el último Bailando y después siguió su vida lejos de los focos y el gran ruido mediático. Sin embargo, en apenas 10 días reapareció en el centro de la escena.

La culparon de la separación de La Joaqui y de Luck Ra, la ruptura más ruidosa del ambiente mediático. Apenas empezaron a sonar los rumores de crisis entre los dos cantantes, su nombre pasó a estar en boca de todos.

Tuli siempre se presentó "como la gran amiga" de Luck Ra, pero surgió la duda sobre un acercamiento más profundo. En medio de versiones que señalaban "hasta dormían juntos pero nunca pasó nada", salió a dar la cara y se vio en la necesidad de aclarar las cosas y de "tirar la pelota afuera".

Paralelamente, aparecieron testimonios de influencers que tampoco la dejaron bien parada. Sasha Ferro la trató de amiga poco confiable, mientras que Albere, recientemente separada del cantante Doble P, dijo que se había metido en su pareja.

Además, una amiga de Albere dio su testimonio sobre una presunta relación con Tucu Correa: "No la juzgo, pero como nadie lo dice, lo digo yo. ¿Quién me va a decir algo? Si chicas ella estuvo cuando el Tucu estaba de novio. O sea, el Tucu Correa estaba de novio y ella estuvo con él cuando estaba de novio. Ella lo sabía igual. Con el de Desakatados también, y él creo que tiene mujer, aunque no lo sé".