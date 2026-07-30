Tuli Acosta y la frase que detonó la separación de La Joaqui y Luck Ra

La separación definitiva entre Luck Ra y La Joaqui después de dos años de noviazgo generó una ola de especulaciones que señalan a Tuli Acosta. En el programa La Mañana con Moria se recordó una entrevista del año 2023 donde la bailarina describía su profundo vínculo con el cordobés. Durante ese reportaje en el ciclo Noche al Dente el presentador Fernando Dente le preguntó "Sos re amiga de Luck Ra, ¿no?" para indagar en su historia compartida.

La joven artista no dudó en su contestación y explicó que "Lo amo con mi vida. Cuando vinimos a Buenos Aires nos mudamos juntos acá. Él empezó a tener su boom un tiempo después" al repasar sus inicios en la capital. En ese mismo testimonio ella no escatimó en elogios hacia su compañero de convivencia al asegurar que "Para mí siempre fue un artista y una persona increíble" mientras el cantante ganaba popularidad.

Estas frases del pasado fueron analizadas por Moria Casán quien lanzó una observación picante sobre la situación actual. La conductora sentenció que "Lo amo con mi vida, dijo la chiquita. ¡Están todos ensabanados!" al referirse a la intensidad de los sentimientos expresados. Por el momento el nombre de Acosta figura entre las 10 noticias principales de la jornada aunque no hay una confirmación pública que valide el romance tras el final de la relación anterior.