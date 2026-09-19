La reconocida marca de preservativos, geles íntimos y juguetes sexuales Tulipán difundió un comunicado oficial en el que advirtió sobre la compleja situación que atraviesa el sector debido a la notoria disminución de la actividad íntima en la juventud.

Bajo la contundente frase "Ya no sabemos qué hacer para que cojan", la compañía argentina manifestó encontrarse ante una "situación límite" tras casi cuatro décadas de inversión en investigación, desarrollo e innovación en salud sexual.

En el mensaje institucional, la firma remarcó que a pesar del trabajo continuo por mejorar la experiencia íntima de los usuarios, existe un factor imponderable que ningún laboratorio puede intervenir ni controlar: las ganas. "Estamos ante una crisis del deseo. En donde la generación con más información sobre sexo en toda la historia, es también la que menos lo está practicando", sentenció el equipo de la marca en el documento formal.

A la falta de frecuencia en los encuentros íntimos se le suma una problemática secundaria señalada por la empresa: entre la porción de la población joven que sí mantiene relaciones, un alto porcentaje continúa sin utilizar métodos de protección adecuados. Frente a este escenario adverso, desde la compañía manifestaron verse obligados a "evaluar cómo seguir", concluyendo el mensaje con un agradecimiento a la comunidad por la confianza depositada en la marca a lo largo de su trayectoria.





Comunicado oficial difundido por la empresa Tulipán advirtiendo sobre la baja en la frecuencia de las relaciones sexuales entre los jóvenes.