

Túnez ha actuado con rapidez para reemplazar a Sabri Lamouchi, quien fue despedido tras el partido inaugural de la selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026, anunciando el nombramiento de Hervé Renard para el resto del torneo.

Lamouchi fue relevado de sus funciones tras la derrota por 5-1 ante Suecia en su partido de debut en el torneo en el Estadio Monterrey. El equipo tunecino fue goleado por el cuadro escandinavo y la Federación de Fútbol de Túnez ha decidido mover ficha de cara a los dos próximos partidos del equipo africano ante Japón y Países Bajos.

Renard toma ahora las riendas de las “Águilas de Cartago” hasta el final de la fase final mundial, aunque existe un acuerdo para una posible ampliación de su rol después del torneo.

En un comunicado oficial, la Federación Tunecina de Fútbol anunció que el técnico francés de 57 años, que dirigió a Arabia Saudí en el anterior Mundial de Catar 2022 y a Marruecos en Rusia 2018, asumirá el control inmediato del equipo. El próximo desafío de Túnez será ante Japón el 20 de junio en Monterrey.

