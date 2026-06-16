Túnez se convirtió en la primera selección en cambiar de entrenador durante el Mundial 2026. La Federación Tunecina de Fútbol confirmó la salida de Sabri Lamouchi apenas días después de la dura derrota por 5-1 frente a Suecia en el estreno mundialista y anunció la llegada del francés Hervé Renard como nuevo director técnico.

La goleada sufrida ante el conjunto sueco aceleró una decisión que ya venía siendo analizada por los dirigentes debido a los flojos resultados obtenidos por el equipo en los meses previos al torneo. Lamouchi había asumido el cargo en enero con un contrato hasta 2028, pero apenas consiguió una victoria en cinco partidos y dejó al seleccionado en una situación comprometida dentro del Grupo F.

La apuesta de la dirigencia tunecina apunta a la experiencia internacional de Renard, uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol africano. El francés conquistó dos Copas Africanas de Naciones con selecciones diferentes y dirigió anteriormente a Marruecos y Arabia Saudita en Copas del Mundo.

Su nombre quedó grabado en la historia reciente de los Mundiales luego de conducir a Arabia Saudita en la sorpresiva victoria por 2-1 sobre la Selección Argentina en el debut de Qatar 2022. Aunque aquel equipo no logró avanzar de fase, el triunfo sobre la Albiceleste se transformó en una de las mayores sorpresas de los últimos años en la competencia.

Renard, de 57 años, asumirá de manera inmediata y tendrá poco tiempo para trabajar antes del próximo compromiso de Túnez. Su debut será este sábado frente a Japón, en un encuentro clave para mantener vivas las aspiraciones de clasificación. Posteriormente, los africanos cerrarán la fase de grupos ante Países Bajos.

La decisión es considerada excepcional por el contexto en el que se produce. Los cambios de entrenador durante una Copa del Mundo son poco frecuentes, pero la magnitud de la derrota ante Suecia y el delicado presente futbolístico del equipo llevaron a la federación a tomar una medida drástica con la esperanza de rescatar su participación en el torneo.