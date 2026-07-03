En la antesala del duelo entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Claudio "Turco" García dialogó con DIARIO HUARPE y analizó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El exdelantero destacó la solidez del plantel, la continuidad del proceso y la mentalidad competitiva que mantiene vigente al campeón del mundo. "Los jugadores saben lo que quieren y saben que no se confían con nadie", expuso.

Consultado sobre cómo observa a la Albiceleste, el exfutbolista se mostró optimista. "Le va a ir bien, sobre todo un equipo que sabe lo que quiere. Es una de las pocas selecciones que repitió casi a todos los mismos", dijo. "Como tiene jugadores de buen pie y si Argentina administra bien la pelota como lo está administrando y aparte, sobre todo que hace uno de los primeros tiempos, ahí puede manejar mejor el partido, pero está bien", agregó.

A su vez, el exdelantero de Racing expuso que: "Tiene un técnico muy capaz, yo no lo voy a echar a descubrir. Los jugadores siempre tienen hambre de ganar algo, por eso el partido sí preocupa como todo porque es un partido que ya mata o mata, entonces el nerviosismo ese como espectador, pero los jugadores saben lo que quieren y saben que no se confían con nadie", afirmó

García también se refirió al contexto con el que llega el seleccionado africano y la responsabilidad que recae sobre el vigente campeón del mundo. "Ellos tienen mucho para ganar y poco para perder. Es la obligación de Argentina. Y aparte, Cabo Verde o quien sea, sin demecer a nadie, juega con un equipo que por ahí no es tan prestigioso como hoy en Argentina y juega de una forma. Y después un equipo que vos sabés no tiene historia mundial y le hace partido a las selecciones más grandes."

Por último, el exatacante fue consultado sobre las selecciones que más lo sorprendieron en la fase de grupos y expresó su deseo para el desenlace del certamen. "Estados Unidos, México me gustó. Pero bueno, ojalá que quede en casa la Copa"

Las palabras del "Turco" reflejan la confianza en el proyecto encabezado por Scaloni, aunque también remarcan que, en los cruces de eliminación directa, la concentración y el respeto por el rival serán determinantes para seguir soñando con otro título mundial.