Entre ovaciones, humo blanco y de colores, pirotecnia y la bandera argentina ocupando la gigantesca pantalla del escenario, Turf cerró su recital en la Fiesta Nacional del Sol 2026 ante un estadio colmado que celebró cada palabra de la despedida.

Desde el campo y las tribunas, miles de personas acompañaron el tramo final del show con aplausos, cantos y celulares en alto mientras se sucedían los mensajes del cantante y las imágenes sobre el escenario.

En el cierre, Joaquín Levinton agradeció al público sanjuanino y anticipó un regreso: "Muchísimas gracias, San Juan. Volveremos dentro de poco. Aguante la Fiesta Nacional del Sol". Minutos antes, al hablar del espectáculo y del público, había expresado: "Qué lindo show, qué lindas canciones. ¿Cómo la están pasando, bien? Y lo que se viene ahora todavía falta un montón", además de celebrar la convocatoria regional y nacional con un "Aguante Cuyo, que es la zona más linda del país, loco, dale. Aguante Turf también, ¿no? Aguante Chano también, dale" y rematar el cierre con un eufórico "Pero lo más importante de todo, chicos, y esto es posta: aguante Argentina, la con... de su madre".

Lo más colorido del cierre, es cuando en escenario principal la enorme pantalla horizontal emitió múltiples repeticiones de figuras en movimiento, iluminación roja y blanca, haces de luces, columnas de humo y chispas de pirotecnia, además del nombre TURF en letras grandes y, en el remate del show, una enorme bandera argentina.

Con la despedida del cantante, subido al monopatín y la pirotecnia sobre el escenario, Turf dejó uno de los momentos más celebrados de la noche en la Fiesta Nacional del Sol 2026.