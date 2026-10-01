Turf publicó este miércoles un comunicado oficial luego de que Joaquín Levinton fuera denunciado por una expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. La banda informó que el cantante se presentó ante el juzgado que interviene en la causa junto a su abogado y quedó a disposición de la Justicia.

En el mensaje difundido a través de las redes sociales oficiales del grupo, aseguraron que Levinton “niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen”. Además, remarcaron que no es la primera denuncia realizada por la misma mujer contra el músico.

Comunicado a través de la cuenta oficial de la banda de rock.

Según planteó la banda, en 2023 ya había existido una presentación similar que posteriormente fue archivada y cuyo cierre fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. El comunicado también sostiene que, en aquella oportunidad, la denunciante no ratificó la presentación ni se sometió a una pericia.

Qué dijo Turf sobre los mensajes

Otro de los puntos centrales del comunicado tiene que ver con los contactos que, según la versión difundida por Turf, Levinton habría recibido durante este año.

Desde el grupo señalaron que el cantante recibió numerosos mensajes de la denunciante y afirmaron que no respondió ninguno. También anticiparon que ese material será presentado ante la Justicia como parte de la estrategia de defensa.

La banda aclaró que no difundirá públicamente ese contenido y sostuvo que las conversaciones privadas quedarán exclusivamente dentro del expediente judicial.

La denuncia contra Joaquín Levinton

La nueva denuncia fue realizada por una expareja del músico, quien sostuvo que durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020 atravesó episodios de violencia física, psicológica y abuso sexual. También afirmó que habría sido filmada sin consentimiento. La causa quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y amenazas” e interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

Tras conocerse la presentación, Levinton también habló públicamente y aseguró estar “muy angustiado” por la situación. Además, sostuvo que la mujer lo viene acosando desde hace años y negó la versión planteada en la denuncia.

Por el momento, el expediente continúa bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió.