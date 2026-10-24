Turf y Tan Biónica abrirán la Fiesta Nacional del Sol 2026

La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá al rock nacional como protagonista de su primera noche, con las presentaciones de Turf y Tan Biónica. Ambas bandas subirán al escenario del Estadio del Bicentenario el viernes 20 de noviembre, en el inicio de una edición que se extenderá durante tres jornadas y contará con artistas de distintos géneros musicales.

La grilla nacional tendrá como uno de sus principales atractivos a Tan Biónica, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier, que llegará a San Juan con un repertorio de canciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria. El grupo compartirá la primera jornada con Turf, otra de las formaciones reconocidas del rock argentino, que suma décadas de recorrido en la escena musical.

La propuesta marcará el comienzo de la programación artística de la Fiesta, que este año tendrá como temática el «Parque Triásico» y se desarrollará del 20 al 22 de noviembre. La celebración combinará espectáculos musicales, cultura, entretenimiento y actividades vinculadas con la identidad sanjuanina.

La segunda noche, prevista para el sábado 21 de noviembre, tendrá como protagonistas a Diego Torres y Andrés Calamaro, dos referentes de la música argentina con repertorios que atraviesan distintas generaciones. El cierre será el domingo 22, con una propuesta centrada en la música popular y el cuarteto, de la mano de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2.

La contratación de los artistas se concreta mediante aportes de sponsors privados y la recaudación por la venta de entradas, según la información difundida sobre la organización del evento.

Cuánto cuestan las entradas para la primera noche

La venta anticipada comienza este sábado 24 de octubre, a las 12, a través de la plataforma Ticketek. Los precios promocionales estarán vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive.

Durante ese período, las entradas para las tribunas populares Norte y Sur del Estadio del Bicentenario costarán $15.000. El campo de pie tendrá un valor de $25.000, mientras que las plateas bajas costarán $45.000 y las altas, $35.000. El acceso a la Feria y a los espectáculos del Velódromo tendrá un precio de $5.000.

La compra podrá realizarse en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan, con un límite de cinco entradas por persona.

Desde el 6 de noviembre también se habilitará la venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19. En esa instancia, las populares pasarán a costar $20.000 y el campo de pie, $30.000. Los valores de las plateas y del acceso a la Feria y al Velódromo se mantendrán sin cambios.

La organización informó, además, que habrá entradas gratuitas para jubilados, con un cupo de 1.000 por jornada, y espacios destinados a personas con discapacidad y usuarios de silla de ruedas.