La banda Turf ya comenzó a sonar en el escenario principal de la Fiesta Nacional del Sol 2026, ante el público que se acercó al predio para disfrutar de una de las propuestas musicales de la primera noche. Con Joaquín Levinton al frente, el grupo llegó a San Juan para ponerle rock a la celebración y reencontrarse con sus seguidores en una edición que reúne música, cultura y distintas expresiones artísticas.

El recital tuvo una previa especial durante la jornada, cuando los integrantes de la banda participaron de una conferencia de prensa en la que hablaron sobre sus expectativas por presentarse en la provincia, repasaron parte de su trayectoria y compartieron algunas anécdotas vinculadas con San Juan.

Uno de los momentos más particulares de la charla estuvo relacionado con Ischigualasto. Levinton recordó un viaje que realizó junto a sus compañeros en 1998, después de una presentación en la provincia. Durante aquella visita recorrieron el Valle de la Luna y vivieron una experiencia que, según contó, quedó entre los recuerdos más significativos de la banda.

El viaje a Ischigualasto que inspiró una canción

El vínculo de Turf con San Juan tiene también una conexión musical. Durante la conferencia, el cantante contó que aquel recorrido por el paisaje del Valle de la Luna terminó inspirando una canción llamada “Valle de la Luna”, que forma parte del disco Siempre Libre.

El recuerdo permitió mostrar una faceta diferente de la relación del grupo con la provincia, más allá de sus presentaciones en escenarios sanjuaninos. Para los músicos, aquella experiencia en uno de los principales atractivos naturales de San Juan quedó asociada a un momento especial de su recorrido artístico.

La anécdota también apareció en medio de una charla distendida, en la que los integrantes repasaron experiencias de sus viajes y el camino que recorrieron desde sus comienzos hasta convertirse en una de las bandas reconocidas del rock argentino.

Tres décadas de Turf y nuevos proyectos

Con 30 años de trayectoria, Turf atraviesa una etapa que combina la celebración de su historia con nuevos proyectos. Durante el encuentro con la prensa, Levinton habló sobre el recorrido del grupo, sus primeros años y los cambios que atravesó la industria musical desde que comenzaron a tocar.

El cantante recordó las dificultades que existían para difundir canciones antes de la expansión de internet y las redes sociales, cuando llegar a nuevos públicos requería otros caminos y oportunidades.

Además, adelantó que la banda trabaja en un nuevo disco y en una película que combinará elementos documentales y de ficción, con un lanzamiento previsto para comienzos de 2027.

Mientras esos proyectos avanzan, Turf ya tiene al público sanjuanino frente al escenario principal de la Fiesta Nacional del Sol. Con sus canciones y la energía característica de sus presentaciones, el grupo forma parte de una noche que tiene a la música nacional como uno de los grandes atractivos del festival.