San Juan presentó este martes 1 de septiembre el Plan de Desarrollo del Turismo de Reuniones 2026-2030, una estrategia a cinco años que busca posicionar a la provincia como sede de congresos, convenciones, encuentros empresariales, deportivos y otros eventos de alcance nacional e internacional. La iniciativa establece siete ejes de trabajo y apunta a incrementar la cantidad y diversidad de encuentros que llegan a la provincia.

La presentación se realizó en el Chalet Cantoni y reunió a autoridades provinciales y representantes del sector privado. El programa fue elaborado por el San Juan Bureau de Eventos y Convenciones junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y diferentes actores vinculados con la actividad.

Juan Castañares, subsecretario de Turismo, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que el objetivo es continuar posicionando a San Juan dentro del denominado turismo MICE, segmento que comprende reuniones, incentivos, congresos y eventos.

“Es un plan que tiene una proyección de cinco años. A lo largo de este período vamos a ir ejecutando las acciones contempladas, que le permitirán a la provincia seguir posicionándose en materia de turismo de eventos y generar movimiento en sectores como la gastronomía y la hotelería”, señaló el funcionario.

Los asistentes conocieron los principales puntos del plan presentado.

En un contexto complejo para la actividad turística, Castañares remarcó que este tipo de eventos permite generar movimiento en distintos rubros y destacó el trabajo conjunto entre el Estado y los privados. “En el Bureau de Eventos y Convenciones trabajamos de manera conjunta entre el sector público y privado, con la participación de todos los actores de la actividad turística, para generar buenos resultados”, señaló.

En ese sentido, la apuesta es que la llegada de congresos y convenciones tenga un efecto que vaya más allá del evento en sí, con mayor movimiento para hoteles, restaurantes, agencias de viajes y otros prestadores turísticos.

Qué contempla el plan hasta 2030

La estrategia establece siete ejes que deberán traducirse en diferentes acciones durante los próximos cinco años. Uno de los principales será la captación de eventos, mediante la búsqueda de congresos nacionales e internacionales y el fortalecimiento de las postulaciones de San Juan para convertirse en sede.

Mariano Carmona, director Ejecutivo Bureau de Eventos, Mariano Carmona.

También se trabajará en la promoción de la provincia en ferias especializadas y en el desarrollo de una marca propia para este segmento. A su vez, se buscará diversificar la oferta con turismo de incentivos, bodas de destino, eventos deportivos y encuentros relacionados con actividades estratégicas como la minería, la industria y la energía.

Otro punto será la conectividad y accesibilidad. El plan contempla gestionar mayores frecuencias aéreas y mejorar las condiciones para facilitar la llegada de asistentes y organizadores. Además, se buscará profesionalizar al sector mediante capacitaciones destinadas a prestadores y formación bajo estándares internacionales.

Los últimos ejes estarán centrados en fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado e incorporar herramientas que permitan medir el impacto económico de los eventos, además de avanzar en innovación y sostenibilidad.

19 eventos proyectados para los próximos años

La estrategia ya comenzó a traducirse en nuevas postulaciones. Según explicó Castañares, actualmente San Juan tiene 19 eventos postulados para convertirse en sede, además de encuentros que ya están programados para lo que resta de 2026 y durante 2027.

Entre las citas confirmadas para los próximos años se encuentran el Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, previsto para 2027, y el Congreso Iberoamericano de Acústica FIA, que tendrá a San Juan como sede en 2028.

Con la implementación del Plan de Desarrollo del Turismo de Reuniones 2026-2030, la provincia buscará consolidar esa agenda, atraer nuevos congresos y convenciones y llegar a 2030 con mayor presencia dentro del circuito nacional e internacional de eventos, generando movimiento para hoteles, restaurantes, transporte y otros servicios vinculados al turismo.