"Tuvimos algo": la actriz que reveló su momento íntimo con L-Gante

Durante su visita al programa Almorzando con Juana en Eltrece, Carolina Kopelioff dio detalles sobre las secuencias de alta intensidad que le tocó filmar junto a Elian Valenzuela en la segunda temporada de En el barro. La joven actriz, que también encabeza el elenco del proyecto Cautiva en la señal TNT, repasó cómo fue la experiencia en el set de la ficción producida por Sebastián Ortega.

En el diálogo con Juana Viale, la artista valoró la preparación del referente de RKT a lo largo de una jornada de filmación que finalizó de madrugada. La grabación implicó un desafío técnico elevado debido al contenido, el diálogo extenso y las situaciones dramáticas interpretadas por ambos dentro del penal.

Al referirse al contexto de la historia, Kopelioff explicó: "En el barro, posiblemente la viste. La segunda temporada. Mi personaje se llama Nieves, es la hija de Vero Llinás, que es como la capa en esa temporada de la cárcel". Asimismo, destacó la labor preventiva de Tati Rojas, profesional abocada al coaching de intimidad durante la producción.

La actriz resaltó la actitud del músico en su debut dentro de una ficción televisiva. "Él estaba superpredispuesto. Tuvimos un momento de ensayo. También estaba la coaching de intimidad, que eso ayuda mucho", remarcó, para luego añadir que la convivencia laboral resultó muy cómoda: "No hubo ningún momento de ningún tipo de incomodidad que yo le tenga que decir particularmente: ‘Che, esto no o esto sí’".

La secuencia requirió ensayos previos con elementos de amortiguación para ajustar las posiciones antes del rodaje. "No es solamente una escena de sexo, era una escena medio también de violencia y de mucho texto. La verdad que rebien", detalló respecto a la exigencia de la toma. Sobre el horario de grabación, agregó: "Grabamos tardísimo esa jornada, de esas que empezás a las 4 de la mañana".

Sobre el resultado final, la figura de la tira elogió la labor de su compañero. "Un gran actor, la verdad", opinó sobre el desempeño del cantante. Al terminar el trabajo en el set, ambos mantuvieron contacto para analizar las escenas editadas. "Después también intercambiamos unos mensajes de: ‘Che, la verdad que quedó superbién’. Él estaba recontento", concluyó la actriz.

En una charla previa en el programa Sería Increíble de la plataforma OLGA, Kopelioff ya había explicado las dinámicas de protección que utiliza la productora. Según indicó, el equipo de producción remite un documento a cada integrante antes de iniciar el trabajo: "Te mandan un formulario donde vos ponés qué estás dispuesto a hacer".

El protocolo contempla conversaciones individuales y prácticas específicas previo a encarar la filmación. "Yo tuve una charla con ella, yo sola, donde hablábamos. Después, bueno, ella lo mismo con Elian", repasó sobre la intervención de la entrenadora de intimidad. Por último, detalló cómo se simula la proximidad en las prácticas: "Lo haces, posta, con una pelota para que no haya contacto físico entre las dos personas".