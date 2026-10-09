La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines goleó 4-0 a Chile y consiguió el pase a las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026. Las Águilas estaban obligadas a ganar y Julieta Fernández fue la gran figura con tres goles. Tras la clasificación, la delantera habló en la cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE desde Paraguay, con el enviado especial Maximiliano Corvalán, y puso el foco en la reacción del equipo luego de la derrota ante España.

“No podíamos empatar, teníamos que ganar sí o sí. Creo que salimos con las ganas, con esa chispa que nos faltó contra España y lo importante es que ahora lo tuvimos y estamos metidos en semifinales”, declaró a DIARIO HUARPE Julieta Fernández.

La goleadora destacó principalmente el cambio de actitud que mostró Argentina en un partido en el que no había margen para especular. El empate clasificaba a Chile, por lo que Las Águilas debían imponerse para continuar en carrera por el título.

La reacción después de España

Argentina llegó al duelo después de una dura caída frente a España, un resultado que obligaba al plantel a responder rápidamente. Para Fernández, el equipo logró recuperar frente a Chile la intensidad que había faltado en aquel encuentro.

La delantera también remarcó la importancia de conseguir la ventaja antes del descanso. El 1-0 llegó en los últimos segundos del primer tiempo y permitió que Argentina afrontara el complemento con otro escenario.

“Creo que tuvimos esa gran suerte de irnos al entretiempo con un gol y después todo fue un poquito más fácil porque pudimos dominar el partido”, explicó.

A partir de allí, la Selección pudo manejar el encuentro con mayor tranquilidad y terminó construyendo una diferencia amplia. Juli Fernández volvió a aparecer en el complemento y cerró la jornada con tres goles, aunque en sus declaraciones prefirió destacar el funcionamiento colectivo por encima de su actuación individual.

“El hambre” de representar a Argentina

La clasificación volvió a colocar a Las Águilas entre las cuatro mejores selecciones del Mundial. Fernández señaló que la principal fortaleza estuvo en la mentalidad con la que el grupo afrontó un partido decisivo.

“Cualquiera tiene las ganas y el hambre y lo que nos gusta es representar a nuestro país. Yo creo que hoy nos identificó eso como equipo y la verdad que es inexplicable la felicidad que tengo”, comentó.

Para la goleadora, esa energía apareció justamente cuando Argentina más la necesitaba. Después del traspié frente a España, el seleccionado debía demostrar que podía recuperarse rápidamente y responder ante la presión de quedar eliminado.

El festejo con los argentinos

Otro de los aspectos que emocionó a Juli Fernández fue el acompañamiento del público. Familiares y simpatizantes argentinos volvieron a hacerse sentir en las tribunas de Asunción y acompañaron la celebración una vez conseguida la clasificación.

“Poder cantar de esa forma con todo el público es muy bonito, sentirse local. Creo que somos el equipo que más gente ha traído y es muy bonito poder compartirlo con mi familia y con toda la familia de las chicas”, señaló.

La delantera reconoció que compartir el momento con sus seres queridos le dio un valor adicional a una jornada en la que Argentina volvió a mostrar capacidad de reacción y aseguró su continuidad entre los principales candidatos.

Ahora, por Italia

Las Águilas volverán a jugar este viernes 9 de octubre desde las 17.30, hora argentina, frente a Italia por las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026.

Después de su triplete ante Chile, Fernández llegará al encuentro como una de las principales referencias ofensivas del equipo. Argentina buscará dar un nuevo paso y conseguir el pase a la final del Mundial.