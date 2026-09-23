Uber Eats llegó a San Juan para pelearle el reinado de delivery a Pedidos Ya

El mercado del reparto a domicilio suma un jugador clave en la provincia. La plataforma Uber Eats inicio sus operaciones en el territorio sanjuanino para ampliar el abanico de elecciones frente a plataformas tradicionales como Pedidos Ya. La principal diferencia radica en que los usuarios no precisan descargar un software independiente, dado que el sistema se encuentra integrado en la misma aplicacion donde se solicitan los traslados diarios.

El catalogo disponible abarca desde gastronomia coreana, pizzas y comida rapida hasta minutas, heladerias, cafeteria, desayunos y panaderia. La oferta esta integrada tanto por franquicias nacionales de gran escala como por locales gastronomicos de la zona, ajustando las opciones visibles segun la ubicacion geografica de cada pedido.

El estreno de la herramienta incluye incentivos economicos para los clientes, con rebajas que parten desde el 25% hasta el 60% de descuento de acuerdo a las pautas de cada local. "La disponibilidad de cada comercio dependerá tanto de su incorporación al servicio como de la zona en la que se encuentre el usuario", detallaron sobre la cobertura del servicio en la provincia.

El procedimiento para gestionar una compra mantiene el patron habitual del sector. Quien consume busca el restaurante, elige el menu deseado y fija el punto geografico para la entrega. Ademas, la firma proyecta expandir el catalogo sumando supermercados y tiendas de cercania. Quienes poseen la membresia Uber One cuentan con costo de envio $0 en los pedidos que cumplen con las condiciones fijadas. Para el comercio local, la novedad abre un nuevo canal de ventas que requiere un registro previo en la web corporativa de la firma.